Так, тало известно, что российские захватчики ночью ударили ракетами по общежитию в Славянске.

Глава военной администрации Вадим Лях сообщил, что было два прилета в центр города по улице Свободы.

Вражеский снаряд попал в общежитие аграрного университета.

К счастью, обошлось без жертв.

На кадрах с места атаки можно увидеть, что разрушения значительны.

Добавим, что под вражеской атакой находилась Одесчина.

Обломки одного из сбитых БПЛА упали в яхт-клуб Одессы, где разрушили здание школы парусного спорта и ангар для хранения имущества, повреждены гражданские частные катера и яхты.

Люди, к счастью, не травмировались, уточнили в Силах обороны полдня.

На фото с места можно увидеть, что, несмотря на то, что это были лишь обломки вражеского дрона, разрушения очень значительные.

Напомним, что минувшей ночью взрыв сотряс Николаевщину.

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