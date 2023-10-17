Так, тало известно, что российские захватчики ночью ударили ракетами по общежитию в Славянске.
Глава военной администрации Вадим Лях сообщил, что было два прилета в центр города по улице Свободы.
Вражеский снаряд попал в общежитие аграрного университета.
К счастью, обошлось без жертв.
На кадрах с места атаки можно увидеть, что разрушения значительны.
Добавим, что под вражеской атакой находилась Одесчина.
Обломки одного из сбитых БПЛА упали в яхт-клуб Одессы, где разрушили здание школы парусного спорта и ангар для хранения имущества, повреждены гражданские частные катера и яхты.
Люди, к счастью, не травмировались, уточнили в Силах обороны полдня.
На фото с места можно увидеть, что, несмотря на то, что это были лишь обломки вражеского дрона, разрушения очень значительные.
Напомним, что минувшей ночью взрыв сотряс Николаевщину.
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