У неділю, 15 жовтня, стартує абсолютно новий етап шоу «Голос країни» — крос-батли. Це новий формат півфіналів, де відтепер учасники з різних команд змагатимуться між собою.

Під час ефіру тренер "Голос країни" - Надя Дорофєєва, Юлія Саніна, Артем Пивоваров або Іван Клименко - буде кидати виклик іншому тренеру, виставляючи на сцену свого вокаліста, а той одразу муситиме ухвалити рішення, кого ж із учасників своєї команди відравити на батл із суперником.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram тренерка "Голос країни" Надя Дорофєєва посскаржилася на нові жорсткі правила півфіналів, через які всі дуже перенервували.

"Спочатку я думала , що «вокальні батли» минулого тижня – це найскладніший етап "Голос країни". Дякую Максу Барських, що підтримав і став моїм радником🫂 Але…сьогодні «крос-батли» з новими, дуже жорсткими правилами! Ох, ви навіть не уявляєте, які ми всі там відчували емоції, як всі перенервували🤯", — написала Надя Дорофєєва.

Дорофєєва показала відео закулісся зйомок "Голос країни" разом із іншими тренерами, учасниками шоу та знімальною групою.

Додамо, переможця кожного кросбатлу обиратимуть глядачі у залі - на це в них є 30 секунд, після чого ведучі проєкту Катерина Осадча та Юрій Горбунов оголошуватимуть переможців. Крім того, за правилами “кросбатлів”, у прямий ефір може пройти різна кількість учасників з кожної команди.

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