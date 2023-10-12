Сезон затемнень позначиться на долі кожної людини, а наслідки рішень, прийнятих у цей період, будуть дуже відчутними.

Осінній сезон затемнень – час резонансних і доленосних подій.

Відома астрологиня попереджає на своїй сторінці в Інстаграм, що 14.10 о 21:00 за Києвом відбудеться кільцеве Сонячне затемнення в Терезах, а 28.10 о 23:14 - часткове Місячне затемнення в Тельці.

Дія затемнень, каже астрологиня Ірина, починає бути відчутною вже за 10-7 днів до першого затемнення та 7-14 днів після останнього.

«А наслідки прийнятих в цей час рішень чи дій проявлятимуться протягом найближчих 3-6 місяців та триватимуть до 18,5 років!».

Тому до 13 листопада рекомендується бути максимально усвідомленими та обережними.

За словами астрологині, затемнення відчуваються і відіграються у долі кожного з нас, але по-різному.

«Все залежить від особливостей нашої натальноі карти. Але можливості змінити життя і достойно прийняти виклики, підготувавшись до них, також є у кожного».

Сонячне Затемнення, підкреслює експерт з прогнозів, це завжди про початок нового циклу, нової теми у тій чи іншій сфері життя. В залежності від того, в який сектор натальноі карти і як потрапляє точка Затемнення, її власник матиме резонансні стани та події поблизу Затемнення, і на роки вперед.

Місячне Затемнення, розповідає Ірина, це про результати та максимальний прояв всього неочевидного або пригніченого. Воно відбувається в Повню, тому люди схильні до яскравих емоційних реакцій як позитивних, так і умовно негативних.

«І саме під впливом цих неконтрольованих станів ми схильні вчиняти дії, наслідки яких часто невідворотні», - пояснює астрологиня.

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