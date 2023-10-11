Двом Знакам Зодіаку зірки у жовтні пророкують трансоформації, зміни, проблеми зі здоров’ям та інші випробовування.

Відома астрологиня та експерт з прогнозів Наталія Власенко, озвучуючи астропрогноз для Знаків на жовтень на своїй сторінці в Інстаграм, попередила, зокрема тих, хто народився під знаком Діва:

«Вам не просто, затемнення 14 числа по вашій особистості і фізичному тілі пройдеться».

За словами астрологині, Діви відчують трансформацію, яка вже назріває. Це може бути і зміна іміджу, і стрижки, і трансформація тіла.

«Зараз вам важливо не грати ролі, а бути собою», - радить астрологиня.

Також Власенко зазначає, що головною темою жовтня для Дів стануть фінанси. Як підвищення, так і витрати.

«Здоров’я може підкачати у другу половину місяця чи якась неприємна подія відбудеться», - попереджає ксперт з прогнозів Дів у жовтні.

Що ж стосується відносин, то у жовтні на Дів чекає «таємнича муть чи відстань». І йтися може не тільки про фізичну відстань, але й ментальну.

Затемнення «пройдеться» і по людям, що народилися під знаком Терези.

«Для вас супер важливий місяць. У вас зараз може бути багато енергії, злості чи просто фізичної активності», - каже астрологиня, додаючи, що для Терезів всі дії зараз підгружені минулим досвідом. Тож, наприклад, можливі кармічні чоловіки в житті або проблеми з ними.

Аналізуючи астропрогноз на жовтень для Терезів, експерт також зазначила, що у цей період вплив партнера буде скоріше зі знаком мінус, а знайомства можуть принести не тільки добро.

«Завдання вам: вирішіть нарешті чого і кого ви хочете», - звернулася астрологиня до Терезів.

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