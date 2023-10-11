Двум знакам Зодиака звезды в октябре прочат трансоформации, изменения, проблемы со здоровьем и другие испытания.

Известная астрологиня и эксперт по прогнозам Наталия Власенко, озвучивая астропрогноз для Знаков на октябрь на своей странице в Инстаграм, предупредила, в частности, родившихся под знаком Дева:

«Вам не просто, затемнение 14 числа по вашей личности и физическому телу пройдется».

По словам астролога, Девы почувствуют уже назревающую трансформацию. Это может быть и смена имиджа, и стрижки, и трансформация тела.

«Сейчас вам важно не играть роли, а быть собой», – советует астролог.

Также Власенко отмечает, что главной темой октября для Дев станут финансы. Как повышение, так и растраты.

«Здоровье может подкачать во вторую половину месяца или какое-то неприятное событие произойдет» , - предупреждает эксперт по прогнозам Дев в октябре.

Что же касается отношений, то в октябре Дев ждет «таинственная муть или расстояние». И речь может идти не только о физическом расстоянии, но и ментальном.

Затемнение «пройдется» и по людям, родившимся под знаком Весы.

«Для вас супер важный месяц. У вас сейчас может быть много энергии, злобы или просто физической активности» , – говорит астролог, добавляя, что для Весов все действия сейчас подгружены прошлым опытом. Так, например, возможны кармические мужчины в жизни или проблемы с ними.

Анализируя астропрогноз на октябрь для Весов, эксперт также отметила, что в этот период влияние партнера будет скорее со знаком минус, а знакомства могут принести не только добро.

«Задача вам: решите наконец чего и кого вы хотите» , – обратилась астролог к Весам.

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