Астролог попередила, на кого із знаків зодіаку чекають проблеми, стрес і труднощі і як довго це триватиме.

На деякі знаки зодіаку у найближчому майбутньому чекають нелегкі часи, пише Politeka.net.

Відома астрологиня і експерт з прогнозів Наталія Власенко на своїй сторінці в Інстаграм, розповідаючи про астропрогноз для знаків зодіаку на жовтень, повідомила, зокрема, що чекає у жовтні Тільців.

Виявилося, що астропрогноз на жовтень для Тільців передбачає напруження між домом і роботою. За словами астрологині, в тих, хто народився під знаком Тільця можуть чекати важкість і стрес.

Також астрологиня зазначила, що деякі Тільці у жовтні змінять соціальний статус, будуть щось оформлювати, робити операції чи уколи краси.

«Я би сказала, що місяць для вас не простий, можливі проблеми, що навалились зненацька, недоброзичливці, розриви», - каже експерт з прогнозів.

Також у другій половині жовтня здоров’я тільців може дати про себе знати. Крім того, не найкращим буде і душевний стан.

Як виявилося, потріпає жовтень і тих, хто народився під знаком Рак. Астрологиня, розповідаючи про прогноз на жовтень для Раків, не приховує:

«Рак - бідні рачки, хотіла б написати щось гарне, але…вас зараз потріпає і це актуально аж до кінця листопада».

За словами астрологині, у жовтні Раки можуть пережити стреси, трансформації, важливі зміни вдома і в сім’ї.

Гороскоп для Раків також передбачає покупки, короткі поїздки і поломки машини.

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