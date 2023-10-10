На деякі знаки зодіаку у найближчому майбутньому чекають нелегкі часи, пише Politeka.net.
Відома астрологиня і експерт з прогнозів Наталія Власенко на своїй сторінці в Інстаграм, розповідаючи про астропрогноз для знаків зодіаку на жовтень, повідомила, зокрема, що чекає у жовтні Тільців.
Виявилося, що астропрогноз на жовтень для Тільців передбачає напруження між домом і роботою. За словами астрологині, в тих, хто народився під знаком Тільця можуть чекати важкість і стрес.
Також астрологиня зазначила, що деякі Тільці у жовтні змінять соціальний статус, будуть щось оформлювати, робити операції чи уколи краси.
«Я би сказала, що місяць для вас не простий, можливі проблеми, що навалились зненацька, недоброзичливці, розриви», - каже експерт з прогнозів.
Також у другій половині жовтня здоров’я тільців може дати про себе знати. Крім того, не найкращим буде і душевний стан.
Як виявилося, потріпає жовтень і тих, хто народився під знаком Рак. Астрологиня, розповідаючи про прогноз на жовтень для Раків, не приховує:
«Рак - бідні рачки, хотіла б написати щось гарне, але…вас зараз потріпає і це актуально аж до кінця листопада».
За словами астрологині, у жовтні Раки можуть пережити стреси, трансформації, важливі зміни вдома і в сім’ї.
Гороскоп для Раків також передбачає покупки, короткі поїздки і поломки машини.
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