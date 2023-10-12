Осенний сезон затмений – время резонансных и судьбоносных событий.
Известная астролог предупреждает на своей странице в Инстаграм, что 14.10 в 21:00 по Киеву состоится кольцевое Солнечное затмение в Весах, а 28.10 в 23:14 – частичное Лунное затмение в Тельце.
Действие затемнений, говорит астролог Ирина, начинает ощущаться уже за 10-7 дней до первого затемнения и 7-14 дней после последнего.
«А последствия принятых в это время решений или действий будут проявляться в ближайшие 3-6 месяцев и будут продолжаться до 18,5 лет!».
Поэтому до 13 ноября рекомендуется быть максимально осознанными и осторожными.
По словам астролога, затмения ощущаются и отыгрываются в судьбе каждого из нас, но по-разному.
«Все зависит от особенностей нашей натальной карты. Но возможности изменить жизнь и достойно принять вызовы, подготовившись к ним, тоже есть у каждого».
Солнечное затмение, подчеркивает эксперт по прогнозам, это всегда о начале нового цикла, новой темы в той или иной сфере жизни. В зависимости от того, в какой сектор натальные карты и как попадает точка затемнения, ее владелец будет иметь резонансные состояния и события вблизи затемнения, и на годы вперед.
Лунное затмение , рассказывает Ирина, это о результатах и максимальном проявлении всего неочевидного или подавленного. Оно происходит в Полнолуние, поэтому люди склонны к ярким эмоциональным реакциям как положительных, так и условно негативных.
«И именно под влиянием этих неконтролируемых состояний мы склонны совершать действия, последствия которых часто неотвратимы» , – объясняет астролог.
Последние новости Украины:
Астрологиня предупредила два Знака Зодиака – супер важный месяц.
Астролог назвала знаки Зодиака, которым будет очень нелегко.