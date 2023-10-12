У запеченому вигляді яблука набагато краще засвоюються організмом і вважаються, як правило, кориснішими.

А для приготування цих смачних і корисних яблук знадобляться прості інгредієнти і зовсім трішки часу, пише Politeka.net.

Отже, для швидкої і простої страви з духм’яних запечених яблучок з корицею знадобляться яблука, листково-дріжджове тісто, кориця і цукор.

Яблука нарізаємо кільцями, очищуємо серцевину і обвалюємо у суміші з цукру і кориці.

Листково-дріжджове тісто нарізаємо тонкими полосками. І кожне яблучне кільце огортаємо такою полосочкою тіста. Для краси з тіста можна також вирізати листочки і покласти на кожне яблучко.

Важлива порада - щоб отримати рум'яну, щільну, смачну скоринку, слід акуратно змастити поверхню тіста соняшниковою, кукурудзяною, лляною або оливковою олією.

Також змастити яблучка у тісті можна збитим яєчним жовтком.

Зверху також можна ще раз посипати цукром і корицею.

Духовку слід розігріти до 200-210 градусів. Ставимо яблучка на 20-25 хвилин.

Запечені яблука з корицею за цим рецептом вийдуть дуже красивими, запашними і корисними. А оселю огорне затишний аромат кориці.

Зазначимо, що саме під час запікання в яблуках збільшується кількість пектину.

Він є ефективним засобом для покращення імунітету та травлення і навіть сприяє профілактиці появи новоутворень. Під час запікання у плоді повністю зберігаються всі корисні речовини: вітамін A, групи В, С, Е, Н, РР, які є й у свіжих.

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