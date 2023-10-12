А для приготовления этих вкусных и полезных яблок понадобятся простые ингредиенты и совсем немного времени, пишет Politeka.net.
Итак, для быстрого и простого блюда из ароматных запеченных яблочек с корицей понадобятся яблоки, слоено-дрожжевое тесто, корица и сахар.
Яблоки нарезаем кольцами, очищаем сердцевину и обваливаем в смеси из сахара и корицы.
Слоено-дрожжевое тесто нарезаем тонкими полосками. И каждое яблочное кольцо окутываем такой полосочкой теста. Для красоты из теста можно также вырезать листики и положить на каждое яблочко.
Важный совет – чтобы получить румяную, плотную, вкусную корочку, следует аккуратно смазать поверхность теста подсолнечным, кукурузным, льняным или оливковым маслом.
Также смазать яблочки в тесте можно взбитым яичным желтком.
Сверху можно еще раз посыпать сахаром и корицей.
Духовку следует разогреть до 200-210 градусов. Ставим яблоки на 20-25 минут.
Запеченные яблоки с корицей по этому рецепту получатся очень красивыми, душистыми и полезными. А дом окутает уютный аромат корицы.
Отметим, что именно при запекании в яблоках увеличивается количество пектина.
Он является эффективным средством для улучшения иммунитета и пищеварения и способствует профилактике появления новообразований. При запекании у плода полностью сохраняются все полезные вещества: витамин A, группы В, С, Е, Н, РР, которые есть и у свежих.
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