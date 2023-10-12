В запеченном виде яблоки гораздо лучше усваиваются организмом и считаются, как правило, более полезными.

А для приготовления этих вкусных и полезных яблок понадобятся простые ингредиенты и совсем немного времени, пишет Politeka.net.

Итак, для быстрого и простого блюда из ароматных запеченных яблочек с корицей понадобятся яблоки, слоено-дрожжевое тесто, корица и сахар.

Яблоки нарезаем кольцами, очищаем сердцевину и обваливаем в смеси из сахара и корицы.

Слоено-дрожжевое тесто нарезаем тонкими полосками. И каждое яблочное кольцо окутываем такой полосочкой теста. Для красоты из теста можно также вырезать листики и положить на каждое яблочко.

Важный совет – чтобы получить румяную, плотную, вкусную корочку, следует аккуратно смазать поверхность теста подсолнечным, кукурузным, льняным или оливковым маслом.

Также смазать яблочки в тесте можно взбитым яичным желтком.

Сверху можно еще раз посыпать сахаром и корицей.

Духовку следует разогреть до 200-210 градусов. Ставим яблоки на 20-25 минут.

Запеченные яблоки с корицей по этому рецепту получатся очень красивыми, душистыми и полезными. А дом окутает уютный аромат корицы.

Отметим, что именно при запекании в яблоках увеличивается количество пектина.

Он является эффективным средством для улучшения иммунитета и пищеварения и способствует профилактике появления новообразований. При запекании у плода полностью сохраняются все полезные вещества: витамин A, группы В, С, Е, Н, РР, которые есть и у свежих.

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