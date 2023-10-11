На учасників «Голос країни» чекають нові випробовування, які потріпають нерви як тренерам шоу, так і вокалістам.

Адже на «Голос країни» відбудеться абсолютно новий етап – крос-батли.

«Відтепер наші учасники змагатимуться між собою», - розповідає Осадча в новому анонсі «Голос країни».

«Тренер кидає виклик іншому тренеру і запрошує на сцену свого талановитого вокаліста», - доповнив її Юрій Горбунов.

«А переможця обирають глядачі у нашій залі… Час пішов!», - додала Катя Осадча.

Отже, шлях до перемоги на сцені «Голос країни» продовжить найкращий. Коментуючи нові випробовування для учасників, глядачі «Голос країни» висловлюють нетерпіння і зазначають, що в них мурахі по шкірі від голосів своїх фаворитів.

«В очікуванні. Мурахи табуном!»,

«Вже бачу переможців цього сезону»,

«У Пивоварова дуже потужна команда».

Зазначимо, що глядачі «Голос країни» продовжують обговорювати виступи учасників під час другого випуску вокальних батлів. Як з захопленням, так і з критичними зауваженнями:

«Мене якось розчарував цей випуск, багато фаворитів не обрали, а більшість із тих, хто пройшов, були набагато слабкіші»,

«Боже… одні крики»,

«Взагалі не сподобалося»,

«Дуже крута команда, але Мишка Панчишин вперед до перемоги!».

Нагадаємо, що цей сезон "Голос країни" знімається за межами України. Це сталося через повномасштабне вторгнення росії.

Зйомки "Голос країни" відбуваютсья в Варшаві. Також повідомлялось, хто фінансує шоу і взагалі про яуі суми йдеться.

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