Співак і музикант Макс Барських з’явився на «Голос країни» у новій ролі і спровокував, як образливу критику, так і потік комплиментів.

Макс Барських на «Голос країни» став радником тренера Надії Дорофєєвої.

«Я дуже сильно чекала його та мріяла, аби він побачив те, що відбувається на сцені «Голосу країни» не по телевізору, а наживо. Сподіваюся, що моя команда зможе його вразити», - ділилася своїми емоціями Дорофєєва.

Але розпочався ефір «Голос країни» не з порад Макса Барських, а з прем’єри його пісні «Зорепад».

Це пісня з нового україномовного альбому Макса Барських, який 4 тижні очолював український чарт альбомів Apple Music.

Коментуючи виступ Макса Барських, українці і хвалили співака, і критикували. Зокрема, за зовнішній вигляд. Співакові зробили неприємні зауваження щодо його майки. Мовляв, же прийшов час змінювати імідж.

«Його пісні українською мовою - це дуже круто»,

«Макс, Ти став кращим нiж був...Ти став щирим добрим й ще талановитiшим»,

«Цікаво було б Макса побачити в кріслі тренера»,

«Зразу можна було такі пісні писати»,

«Макс, поміняй стиліста... Зміни майки на щось пристойне, ти вартий того...»,

«Макс, все добре, але викинь свої майки, купи футболки чи сорочки».

Також деякі глядачі поцікавились, чому Барських на «Голос країни», а не в ЗСУ і нагадали його «російське» минуле.

«А що, Макс вже не в ЗСУ?»,

«А що Барських співав раніше російською? Ок, якщо він почав співати українською, то він потрапить у моє поле зору. Що реально усі ці роки чувак не знав, в якій країні живе?».

Нагадаємо, з перших днів повномасштабної війни в Макса Барських виникло бажання взяти до рук зброю і захищати свою країну.

Артист навіть пройшов військовий вишкіл, але зрозумів, що його зброя – музика. Макс Барсбких повернувся на сцену і став «сильнішим у тому, в чому я можу бути сильнішим».

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