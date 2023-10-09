Певец и музыкант Макс Барских появился на «Голос країни» в новой роли и спровоцировал как обидную критику, так и поток комплиментов.

Макс Барских на «Голос країни» стал советником тренера Надежды Дорофеевой.

«Я очень сильно ждала его и мечтала, чтобы он увидел происходящее на сцене «Голос країни» не по телевизору, а вживую. Надеюсь, что моя команда сможет его поразить», – делилась своими эмоциями Дорофеева.

Но начался эфир «Голос країни» не с советов Макса Барских, а с премьеры его песни «Звездопад».

Это песня из нового украиноязычного альбома Макса Барских, который 4 недели возглавлял украинский чарт альбомов Apple Music.

Комментируя выступление Макса Барских, украинцы и хвалили певца, и критиковали. В частности, за внешний вид. Певцу сделали неприятные замечания по поводу его майки. Мол, пришло время менять имидж.

«Его песни на украинском языке - это очень круто»,

«Макс, Ты стал лучше чем был... Ты стал искренним добрым и еще более талантливым»,

«Интересно было бы Макса увидеть в кресле тренера»,

«Сразу можно было такие песни писать»,

«Макс, поменяй стилиста... Поменяй майки на что-то приличное, ты того стоишь...»,

«Макс, все хорошо, но выброси свои майки, купи футболки или рубашки» .

Также некоторые зрители поинтересовались, почему Барских на "Голос країни", а не в ВСУ и напомнили его "российское" прошлое.

«А что, Макс уже не в ВСУ?» ,

«А что Барских пел раньше по-русски? Ок, если он начал петь на украинском, то он попадет в мое поле зрения. Что, реально все эти годы чувак не знал, в какой стране живет? .

Напомним, с первых дней полномасштабной войны у Макса Барских возникло желание взять в руки оружие и защищать свою страну.

Артист даже прошел военную обучение, но понял, что его оружие – музыка. Макс Барсбких вернулся на сцену и стал «сильнее в том, в чем я могу быть сильнее».

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