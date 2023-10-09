Макс Барских на «Голос країни» стал советником тренера Надежды Дорофеевой.
«Я очень сильно ждала его и мечтала, чтобы он увидел происходящее на сцене «Голос країни» не по телевизору, а вживую. Надеюсь, что моя команда сможет его поразить», – делилась своими эмоциями Дорофеева.
Но начался эфир «Голос країни» не с советов Макса Барских, а с премьеры его песни «Звездопад».
Это песня из нового украиноязычного альбома Макса Барских, который 4 недели возглавлял украинский чарт альбомов Apple Music.
Комментируя выступление Макса Барских, украинцы и хвалили певца, и критиковали. В частности, за внешний вид. Певцу сделали неприятные замечания по поводу его майки. Мол, пришло время менять имидж.
«Его песни на украинском языке - это очень круто»,
«Макс, Ты стал лучше чем был... Ты стал искренним добрым и еще более талантливым»,
«Интересно было бы Макса увидеть в кресле тренера»,
«Сразу можно было такие песни писать»,
«Макс, поменяй стилиста... Поменяй майки на что-то приличное, ты того стоишь...»,
«Макс, все хорошо, но выброси свои майки, купи футболки или рубашки» .
Также некоторые зрители поинтересовались, почему Барских на "Голос країни", а не в ВСУ и напомнили его "российское" прошлое.
«А что, Макс уже не в ВСУ?» ,
«А что Барских пел раньше по-русски? Ок, если он начал петь на украинском, то он попадет в мое поле зрения. Что, реально все эти годы чувак не знал, в какой стране живет? .
Напомним, с первых дней полномасштабной войны у Макса Барских возникло желание взять в руки оружие и защищать свою страну.
Артист даже прошел военную обучение, но понял, что его оружие – музыка. Макс Барсбких вернулся на сцену и стал «сильнее в том, в чем я могу быть сильнее».
Последние новости Украины:
"Голос країни" – как с годами менялась внешность Артема Пивоварова.
Для "Голос країни" внезапно нашли нового тренера.
Бешеные деньги тратятся на "Голос країни" - названы суммы.