Участников «Голос країни» ждут новые испытания, которые потрепают нервы как тренерам шоу, так и вокалистам.

Ведь на «Голос країни» состоится совершенно новый этап – кросс-батлы.

«Отныне наши участники будут соревноваться между собой», – рассказывает Осадчая в новом анонсе «Голос країни».

"Тренер бросает вызов другому тренеру и приглашает на сцену своего талантливого вокалиста", - дополнил ее Юрий Горбунов.

"А победителя выбирают зрители в нашем зале... Время пошло!", - добавила Катя Осадчая.

Следовательно, путь к победе на сцене "Голос країни" продолжит лучший.

Комментируя новые испытания для участников, зрители «Голос країни» выражают нетерпение и отмечают, что у них по коже мурашки от голосов своих фаворитов.

«В ожидании. Мурахи табуном!»,

«Уже вижу победителей этого сезона»,

«У Пивоварова очень мощная команда».

Отметим, что зрители "Голос країни" продолжают обсуждать выступления участников во время второго выпуска вокальных батлов. Как с восхищением, так и с критическими замечаниями:

«Меня как-то разочаровал этот выпуск, многих фаворитов не выбрали, а большинство прошедших были гораздо слабее»,

«Боже… одни крики»,

«Вообще не понравилось»,

«Очень крутая команда, но Миша Панчишин вперед к победе!».

Напомним, что нынешний сезон "Голос країни" снимается за пределами Украины. Это произошло из-за полномасштабного вторжения России.

Съемки "Голос країни" проходят в Варшаве. Также сообщалось, кто финансирует шоу и вообще о каких суммах идет речь.

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