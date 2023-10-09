Десятки нових бойових зіткнень сталося минулої доби на фронті, є дуже важливі і водночас тривожні новини.

Так, згідно з оновленими даними Генштаба ЗСУ, відбулося 37 бойових зіткнень, пише Politeka.net.

Сили оборони України ведуть штурмові дії на Бахмутському напрямку – мають частковий успіх в районах Кліщіївки та Андріївки. Окрім того, українські військові продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх в районах західніше Вербового Запорізької області.

Коментуючи обстановку на фронті, полковник запасу ГШ ЗСУ, український військовий експерт Олег Жданов констатував, що ситуація на полі бою має тенденцію до погіршення.

«В нас ситуація на лінії фронту має тенденцію до погіршення. Тому що на Куп'янсько-Лиманському напрямку відновлюються спроби наступу, ось цим стотисячним угрупуванням військ посиленим», - зазначив Олег Жданов в своєму новому відеоогляді.

За його словами, на Авдіївському ті Мар'їнському напрямку теж саме.

«Спроби розпочати наступальну операцію, кількість атак на наші позиції різко зросла», - підкреслив військовий аналітик.

Олег Жданов також виловив надію, що на тлі страшних події в Ізраїлі Захід «прокинеться» і дасть Україні ті види озброєнь, які забезпечать перемогу країні.

«Бачите, що робить Росія? Спочатку було Придністров'я. Спроба перевороту. Потім була Вірменія, спроба розпалити конфлікт — не вийшло. Натомість вдалося розпалити конфлікт на Близькому Сході між Палестиною та Ізраїлем. Рашистська Федерація це зло, вони хочуть досягти гегемонії у світі. Просто показати, що РФ - це головна країна у світі і без її думки не можна керувати світом. Якщо РФ не розвалиться, нічого не припиниться», - висловив впевненість Олег Жданов.

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