З’явилося термінове попередження, до якого слід прислухатись, аби уберегти своє здоров’я та навіть життя.

Так, повідомляється, що оголошено перший рівень небезпечності, пише Politeka.net.

Про це терміново попередили в КМВА.

«І рівень небезпечності. Попереджає Укргідрометцентр», - зазначили в КМВА.

Також українцям розповіли, що терміново треба зробити, а чого навпаки робити не слід.

Так, під час сильного вітру необхідно всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

На вулиці не можна знаходитись близько до рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев.

«У разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті», - закликають в КМВА.

Крім того, слід уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь. Також не можна паркувати поруч із ними автотранспорт.

Додамо, згідно з повідомленням Укргідрометцентра, вдень 9 жовтня на Закарпатті та Прикарпатті дощ (в Карпатах з мокрим снігом), на решті території без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних областей, пориви 15-20 м/с.

Температура 6-11°, у південній частині 11-16°, на високогір'ї Карпат 2-7° тепла.

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