Жертвами страшних подій в Ізраїлі стали і українці, також стало відомо, куди звертатись тим, хто потребує допомоги.

Президент України Володимир Зеленський провів екстрену телефонну розмову з главою ізраїльського уряду Біньяміном Нетаньягу, пише Politeka.net.

Зазначається, що президент України висловив співчуття через численні втрати від удару терористів.

Президент, звертаючись до українців, зазначив, що між українським Посольством та поліцією Ізраїлю є вся необхідна співпраця для з’ясування деталей про українців, які опинилися в районах бойових дій та обстрілів.

«На жаль, підтвердилася загибель двох громадян України. Мої співчуття рідним і близьким», - підкреслив Зеленський.

Також президент повідомив, що вже є більш як сотня звернень до Посольства від наших громадян.

"Встановлено місцеперебування п’яти наших людей на півдні Ізраїлю. Ще раз звертаюся до всіх громадян України в Ізраїлі: будь ласка, будьте уважними та виконуйте інструкції місцевих сил безпеки", - закликав українців Президент.

Тим часом, коментуючи жахливі події в Ізраїлі, відомий дипломат та екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін підкреслив, що Україні в протистоянні з РФ не підходить «ізраїльска» модель безпеки.

«Висновок з того, що відбувається в Ізраїлі, для нас вже очевидний», - підкреслив Клімкін.

За словами Павла Клімкіна, Україна повинна жорстко і креативно використовувати цей аргумент з союзниками з НАТО, насамперед з американцями.

За словами дипломата, Україні також варто детально подивитися на те, як і чому не спрацювали ізраїльські системи безпеки.

«Але брати за основу їхню модель безпеки для нас означає постійно бути у стані небезпеки», - впевнений дипломат.

Тому, впевненй ексміністр, ніяких альтернатив НАТО в сьогоднішній реальності немає.

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