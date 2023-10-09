Жертвами страшных событий в Израиле стали и украинцы, также стало известно, куда обращаться тем, кто нуждается в помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренный телефонный разговор с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху, пишет Politeka.net.

Отмечается, что президент Украины выразил соболезнования из-за многочисленных потерь от удара террористов.

Президент, обращаясь к украинцам, отметил, что между украинским Посольством и полицией Израиля есть все необходимое сотрудничество для выяснения деталей об украинцах, оказавшихся в районах боевых действий и обстрелов.

«К сожалению, подтвердилась гибель двух граждан Украины. Мои соболезнования родным и близким», - подчеркнул Зеленский.

Также президент сообщил, что уже есть более сотни обращений в Посольство от наших граждан.

"Установлено местонахождение пяти наших людей на юге Израиля. Еще раз обращаюсь ко всем гражданам Украины в Израиле: пожалуйста, будьте внимательны и следуйте инструкциям местных сил безопасности", - призвал украинцев Президент.

Тем временем, комментируя ужасающие события в Израиле, известный дипломат и экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул, что Украине в противостоянии с РФ не подходит «израильская» модель безопасности.

«Вывод из происходящего в Израиле для нас уже очевиден», - подчеркнул Климкин.

По словам Павла Климкина, Украина должна жестко и креативно использовать этот аргумент с союзниками из НАТО, прежде всего, с американцами.

По словам дипломата, Украине также следует подробно посмотреть на то, как и почему не сработали израильские системы безопасности.

«Но брать за основу их модель безопасности для нас значит постоянно находиться в состоянии опасности», - уверен дипломат.

Потому, уверен экс-министр, никаких альтернатив НАТО в сегодняшней реальности нет.

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