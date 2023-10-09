Так, сообщается, что объявлен первый уровень опасности, пишет Politeka.net.
Об этом срочно предупредили в КГВА.
«I уровень опасности. Предупреждает Укргидрометцентр», - отметили в КМВА.
Также украинцам рассказали, что срочно нужно сделать, а чего, наоборот, делать не следует.
Так, во время сильного ветра необходимо все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
На улице нельзя находиться близко к рекламным щитам, линиям электропередачи, деревьям.
"В случае сильного ветра спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии", - призывают в КМВА.
Кроме того, следует избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей. Также нельзя парковать рядом с ними автотранспорт.
Добавим, согласно сообщению Укргидрометцентра, днем 9 октября в Закарпатье и Прикарпатье дождь (в Карпатах с мокрым снегом), на остальной территории без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в Украине кроме западных областей порывы 15-20 м/с.
Температура 6-11°, в южной части 11-16°, на высокогорье Карпат 2-7° тепла.
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