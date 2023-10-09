Появилось срочное предупреждение, к которому следует прислушаться, чтобы уберечь свое здоровье и даже жизнь.

Так, сообщается, что объявлен первый уровень опасности, пишет Politeka.net.

Об этом срочно предупредили в КГВА.

«I уровень опасности. Предупреждает Укргидрометцентр», - отметили в КМВА.

Также украинцам рассказали, что срочно нужно сделать, а чего, наоборот, делать не следует.

Так, во время сильного ветра необходимо все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

На улице нельзя находиться близко к рекламным щитам, линиям электропередачи, деревьям.

"В случае сильного ветра спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии", - призывают в КМВА.

Кроме того, следует избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей. Также нельзя парковать рядом с ними автотранспорт.

Добавим, согласно сообщению Укргидрометцентра, днем 9 октября в Закарпатье и Прикарпатье дождь (в Карпатах с мокрым снегом), на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в Украине кроме западных областей порывы 15-20 м/с.

Температура 6-11°, в южной части 11-16°, на высокогорье Карпат 2-7° тепла.

Последние новости Украины:

Украинцы погибли в Израиле - названо количество жертв.

Церковный праздник 9 октября - когда и почему лучше не выходить на улицу.