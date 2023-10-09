Десятки новых боевых столкновений произошло за прошедшие сутки на фронте, есть очень важные и одновременно тревожные новости.

Так, согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, произошло 37 боевых столкновений, пишет Politeka.net.

Силы обороны Украины ведут штурмовые действия на Бахмутском направлении – имеют частичный успех в районах Клещиевки и Андреевки. Кроме того, украинские военные продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех в районах западнее Вербового Запорожской области.

Комментируя обстановку на фронте, полковник запаса ГШ ВСУ, украинский военный эксперт Олег Жданов констатировал, что ситуация на поле боя имеет тенденцию к ухудшению.

«У нас ситуация на линии фронта имеет тенденцию к ухудшению. Потому что на Купянско-Лиманском направлении возобновляются попытки наступления, вот этой стотысячной группировкой усиленных войск», - отметил Олег Жданов в своем новом видеообзоре.

По его словам, на Авдеевском и Марьинском направлении тоже самое.

«Попытки начать наступательную операцию, количество атак на наши позиции резко возросло», - подчеркнул военный аналитик.

Олег Жданов также выразил надежду, что на фоне страшных событий в Израиле Запад «проснется» и даст Украине те виды вооружений, которые обеспечат победу стране.

«Видите, что делает Россия? Первоначально было Приднестровье. Попытка переворота. Потом была Армения, попытка разжечь конфликт не получилась. Зато удалось разжечь конфликт на Ближнем Востоке между Палестиной и Израилем. Рашистская Федерация – это зло, они хотят достичь гегемонии в мире. Просто показать, что РФ – это главная страна в мире и без ее мнения нельзя управлять миром. Если РФ не развалится, ничего не прекратится», – выразил уверенность Олег Жданов.

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