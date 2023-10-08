8 жовтня Тоня Матвієнко повідомила про смерть своєї мами — знаменитої української співачки та акторки, Героя України Ніни Митрофанівни Матвієнко. Артистці було 75 років.

На звістку про смерть Ніни Матвієнко відреагувало багато українських знаменитостей, серед яких Юрій Горбунов і Катя Осадча.

На своїй сторінці в Instagram Юрій Горбунов вшанував пам'ять легендарної Ніни Матвієнко.

"Сьогодні не стало легендарної, неймовірної і світлої людини-Народної артиски України Ніни Матвієнко!! Квітка душа назавжди залишиться в наших серцях! Світла пам‘ять вам, Велика артистко! І дякуємо за все, що ви зробили для української пісні!! RIP", — написав Юрій Горбунов.

Дружина Горбунова Катя Осадча також емоційно прокоментувала смерть Ніни Матвієнко.

"Ніно Митрофанівно, не вірю, це рано … зарано, це не про Вас ці новини 😞 Від Вашої енергії міг живитися весь український шоу-бізнес. Ви ж людина, що завжди йшла на всі творчі експеременти, завжди була в строю, усміхнена, енергійна і завжди з вірою в найкраще, що все буде добре … я цим захоплювалася", — зізнається Катерина Осадча.

Ведуча додала, що ніколи не забуде голос Ніни Матвієнко — не лише те, як вона співала, але й розмовляла.

"Нам буде Вас дуже бракувати … дуже сильно … Це дуже зарано, ми так багато ще не встигли зробити з Вами, ще й ця клята війна… Спочивайте, Ніно Митрофанівно 🙏🏻 Ви і за життя були, як янгол, в тепер Ви будете серед своїх", — наголосила Катя Осадча.

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