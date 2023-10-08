8 октября Тоня Матвиенко сообщила о смерти своей мамы - знаменитой украинской певицы и актрисы, Героя Украины Нины Митрофановны Матвиенко. Артистке было 75 лет.

На известие о смерти Нины Матвиенко отреагировали многие украинские знаменитости, среди которых Юрий Горбунов и Катя Осадчая.

На своей странице в Instagram Юрий Горбунов почтил память легендарной Нины Матвиенко.

"Сегодня не стало легендарного, невероятного и светлого человека-Народной артиски Украины Нины Матвиенко!! Цветок душа навсегда останется в наших сердцах! Светлая память вам, Великая артистка! И благодарим за все, что вы сделали для украинской песни!! RIP" , – написал Юрий Горбунов.

Жена Горбунова Катя Осадчая также эмоционально прокомментировала смерть Нины Матвиенко.

"Нина Митрофановна, не верю, это рано... рано, это не о Вас эти новости 😞 От Вашей энергии мог питаться весь украинский шоу-бизнес. Вы же человек, который всегда шел на все творческие эксперименты, всегда были в строю, улыбаясь, энергичны и всегда с верой в лучшее, что все будет хорошо… я этим восхищалась", — признается Екатерина Осадчая.

Ведущая добавила, что никогда не забудет голос Нины Матвиенко – не только то, как она пела, но и разговаривала.

"Нам будет Вас очень не хватать... очень сильно... Это очень рано, мы так много еще не успели сделать с Вами, еще и эта проклятая война... Покойтесь, Нино Митрофановна 🙏🏻 Вы и при жизни были, как ангел, теперь вы будете среди своих", - подчеркнула Катя Осадчая.

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