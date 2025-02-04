Если ваш телефон завис и не реагирует на прикосновения - это может быть результатом перегрузки памяти, программных ошибок или даже вредоносных вирусов.

Как отмечают эксперты, самым простым и первым вариантом в таком случае является перезагрузка устройства. Если смартфон еще реагирует на кнопки, просто нажмите и удерживайте кнопку включения.

Для Android: нажимайте и удерживайте кнопку питания до появления меню с опциями отключения и перезагрузки. Для iPhone с Face ID: одновременно нажимайте кнопку блокировки и любую кнопку громкости, затем выберите "Выключить". После отключения включите смартфон снова.

Если обычный способ не помог, попробуйте принудительно перезагрузить смартфон с помощью клавиш. Для Android: одновременно нажмите и удерживайте кнопки питания и громкости. Для iPhone (модели с Face ID): поочередно нажимайте кнопки увеличения и уменьшения громкости, а затем удерживайте кнопку включения до появления логотипа Apple.

Если физические кнопки не реагируют, в случае с iPhone вы можете использовать функцию Assistive Touch. Это позволяет управлять смартфоном через экран, создавая виртуальные кнопки. Чтобы активировать Assistive Touch: перейдите в "Универсальный доступ" в настройках; включите Assistive Touch; на экране появится прозрачная кнопка, через которую можно перезагрузить смартфон.

Если все методы не принесли результата, и смартфон не реагирует даже на экранные действия, есть еще один способ: дождитесь, пока батарея разрядится до нуля. Затем подключите устройство к зарядному устройству и попробуйте включить его. Однако если даже после перезагрузки смартфон не работает должным образом, проблема может быть в аппаратных неисправностях. В таком случае следует подумать об обновлении устройства.

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