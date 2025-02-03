Смартфон може нагріватися через різні причини, і якщо це відбувається часто або температура стає занадто високою, варто розібратися в проблемі.

Однією з найпоширеніших причин є високе навантаження на процесор і відеочіп, що трапляється під час запуску вимогливих ігор, відеозйомки та роботи з важкими програмами.

Використання навігаційних сервісів, Wi‑Fi, Bluetooth та мобільних мереж при слабкому сигналі також сприяє нагріванню. У таких ситуаціях рекомендується робити перерви під час тривалих ігрових сесій, обмежувати роботу фонових програм та відключати непотрібні модулі зв'язку.

Іноді причина перегріву криється у помилках програмного забезпечення. Деякі програми можуть погано використовувати ресурси системи, змушуючи процесор працювати на підвищеній потужності.

Якщо телефон починає грітися під час роботи з програмами, які не вимагають серйозних обчислювальних потужностей, краще видалити їх або замінити аналогами. Оновлення програм та операційної системи також може допомогти усунути такі проблеми.

Зовнішні фактори, такі як перебування під прямим сонячним промінням, використання щільного чохла, робота пристрою в кишені або під подушкою можуть додатково сприяти нагріванню.

Помилка під час заряджання – це ще одна можлива причина перегріву.

Навіть при справному адаптері перегрів можливий, якщо одночасно заряджати смартфон і запускати ресурсомісткі процеси, такі як ігри або завантаження файлів. Щоб уникнути перегріву, краще використовувати лише перевірені зарядні пристрої та не перевантажувати телефон під час заряджання.

Іноді нагрівання пов'язане із системними збоями або накопиченням непотрібних файлів, що призводить до збільшення навантаження на пристрій. У таких випадках допомагає перезапуск, очищення пам'яті або скидання до заводських налаштувань із попереднім збереженням важливих даних.

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