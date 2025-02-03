Жертвами взлома Telegram-аккаунта могут стать пользователи как Android, так и iOS, но есть одна суперполезная функция, которая поможет защитить свой номер.

Чтобы защитить свой аккаунт в Telegram от взлома мошенниками или от доступа третьих лиц, специалисты советуют обязательно использовать двухфакторную аутентификацию.

Двухфакторная аутентификация в Telegram заключается в том, что для входа в свой аккаунт вам нужно будет ввести не только тот код подтверждения, который придет вам в SMS, но и дополнительный пароль, который вы можете самостоятельно придумать и активировать в настройках.

Даже в случае, если вы потеряете свою SIM-карту, или мошенникам удастся ее дублировать, ваш аккаунт в Telegram все равно останется в безопасности, ведь код из сообщения злоумышленники смогут узнать, а вот второй пароль – нет.

Особенно важна двухфакторная аутентификация для бизнес-аккаунтов в Telegram и для администраторов больших каналов и групп, ведь там риски атак со стороны мошенников еще больше.

Чтобы включить двухэтапную аутентификацию в Telegram на смартфоне, порядок действий для устройств на Android и iPhone практически одинаковый. Сначала в разделе "Настройки" выбираем пункт "Конфиденциальность и безопасность", затем пункт "Двухфакторная аутентицикация".

Устанавливаем пароль, вводя его дважды. По желанию придумываем подсказку, которая в случае, если вы забудете пароль, поможет вам его восстановить, но выбирайте что-то неочевидное для мошенников. Также можно добавить резервный e-mail для сброса пароля при необходимости.

Теперь, когда вы включили двухфакторную аутентификацию при каждом новом входе в свой Telegram-аккаунт, вам нужно будет ввести код активации, который пришел в SMS, а также свой пароль.

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