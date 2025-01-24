Смартфони стали невід’ємною частиною нашого життя, однак багато користувачів не усвідомлюють, що їхні пристрої можуть збирати та передавати приватну інформацію без їхнього відома.

Мікрофони, камери, GPS та постійний доступ до інтернету дають смартфонам можливість стежити за нами, використовуючи ці дані для реклами, аналітики або навіть фішингових атак.

Щоб знизити ризики стеження за вами, експерти рекомендують кілька кроків для захисту даних на смартфонах iPhone і Android. Обидві платформи мають свої особливості, але є загальні поради, які допоможуть мінімізувати ризики.

Регулярно перевіряйте дозволи, які ви надаєте програмам. Важливо обмежити доступ до камери, мікрофона, контактів і місцезнаходження, якщо це не є необхідним для їх функціонування. Використовуйте VPN і анонімний браузер для додаткової безпеки в інтернеті. Ці інструменти забезпечують шифрування даних, приховуючи вашу реальну IP-адресу і місцеперебування, що значно ускладнює стеження за вашою онлайн-активністю.

Не ігноруйте оновлення операційної системи та програм, оскільки вони часто включають важливі виправлення для безпеки, які допомагають захистити ваші дані від нових загроз. Також варто обмежити доступ до вашого місцезнаходження, вимикаючи служби геолокації або надаючи доступ до GPS лише тоді, коли це дійсно потрібно. Це дозволить зменшити кількість даних про ваше місцеперебування, які можуть бути зібрані.

Щоб запобігти викраденню даних, використовуйте менеджери паролів, які допоможуть створювати надійні та унікальні паролі для кожного акаунту. Рекомендується змінювати паролі хоча б раз на три місяці, щоб забезпечити додаткову безпеку. Не забувайте налаштовувати конфіденційність в соціальних мережах, контролюючи, хто має доступ до вашої інформації і взаємодій. Для безпечного спілкування використовуйте месенджери з шифруванням.

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