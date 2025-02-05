Даже если вы не любите тыкву, такой пирог по рецепту судьи "Мастер Шеф" Владимира Ярославского все равно вам очень понравится.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить супервкусный и ароматный пирог с тыквой и нежным кремом.

Чтобы приготовить легкий тыквенный пирог, на форму диаметром 26-28 см судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

тыква – 600 г

сахар – 260 г

мука – 300-325 г (в зависимости от влажности тыквы)

изюм (лучше светлый) - 175 г

яйца – 4 шт.

орехи грецкие - 100 г

растительное масло – 100 г

сливочное масло (растопленное) – 100 г

цедра одного и сок половинки апельсина

специи (корица, имбирь, анис, гвоздика, мускатный орех, душистый перец) – 15 г

разрыхлитель - 20 г

соль - щепотка

Для крема звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает:

крем-сыр - 500 г

сахарная пудра – 100 г

По желанию вместо этого простого крема можно приготовить воздушный масляный, для которого нам понадобится:

сливочное масло – 100 г

сок половинки апельсина + цедра цитрусовых

сахарная пудра – 130 г

крем-сыр - 500 г

Тыкву судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский натирает на мелкой терке, орехи измельчает ножом. Изюм ошпариваем кипятком, воду сразу сливаем.

К тертой тыкве добавляем орехи, изюм, растительное масло, растопленное сливочное масло, яйца, сахар, муку, разрыхлитель, соль, апельсиновый сок и цедру, ароматные специи и перемешиваем все до однородности.

Форму "Мастер Шеф" Владимир Ярославский застилает пергаментом, смазывает немного маслом, выкладывает тыквенное тесто и выпекает пирог при 175 градусах примерно 55 минут.

Когда корж полностью остынет, разрезаем его пополам и смазываем кремом. Если будете готовить масляный крем, то сначала хорошо взбиваем масло миксером, затем добавляем сахарную пудру, апельсиновый сок, перемешиваем, а в конце добавляем крем-сыр, цедру и еще раз перемешиваем.

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