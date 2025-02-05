Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить супервкусный и ароматный пирог с тыквой и нежным кремом.

Чтобы приготовить легкий тыквенный пирог, на форму диаметром 26-28 см судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

  • тыква – 600 г
  • сахар – 260 г
  • мука – 300-325 г (в зависимости от влажности тыквы)
  • изюм (лучше светлый) - 175 г
  • яйца – 4 шт.
  • орехи грецкие - 100 г
  • растительное масло – 100 г
  • сливочное масло (растопленное) – 100 г
  • цедра одного и сок половинки апельсина
  • специи (корица, имбирь, анис, гвоздика, мускатный орех, душистый перец) – 15 г
  • разрыхлитель - 20 г
  • соль - щепотка

Для крема звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает:

  • крем-сыр - 500 г
  • сахарная пудра – 100 г

По желанию вместо этого простого крема можно приготовить воздушный масляный, для которого нам понадобится:

  • сливочное масло – 100 г
  • сок половинки апельсина + цедра цитрусовых
  • сахарная пудра – 130 г
  • крем-сыр - 500 г

Владимир Ярославский

Тыкву судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский натирает на мелкой терке, орехи измельчает ножом. Изюм ошпариваем кипятком, воду сразу сливаем.

К тертой тыкве добавляем орехи, изюм, растительное масло, растопленное сливочное масло, яйца, сахар, муку, разрыхлитель, соль, апельсиновый сок и цедру, ароматные специи и перемешиваем все до однородности.

Владимир Ярославский

Форму "Мастер Шеф" Владимир Ярославский застилает пергаментом, смазывает немного маслом, выкладывает тыквенное тесто и выпекает пирог при 175 градусах примерно 55 минут.

Когда корж полностью остынет, разрезаем его пополам и смазываем кремом. Если будете готовить масляный крем, то сначала хорошо взбиваем масло миксером, затем добавляем сахарную пудру, апельсиновый сок, перемешиваем, а в конце добавляем крем-сыр, цедру и еще раз перемешиваем.

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт домашнего сыра Филадельфия.

Как приготовить идеальные блины: простой рабочий рецепт от судьи "Мастер Шеф" Ярославского.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал простой рецепт омлета по-французски.