Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить супервкусный и ароматный пирог с тыквой и нежным кремом.
Чтобы приготовить легкий тыквенный пирог, на форму диаметром 26-28 см судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:
- тыква – 600 г
- сахар – 260 г
- мука – 300-325 г (в зависимости от влажности тыквы)
- изюм (лучше светлый) - 175 г
- яйца – 4 шт.
- орехи грецкие - 100 г
- растительное масло – 100 г
- сливочное масло (растопленное) – 100 г
- цедра одного и сок половинки апельсина
- специи (корица, имбирь, анис, гвоздика, мускатный орех, душистый перец) – 15 г
- разрыхлитель - 20 г
- соль - щепотка
Для крема звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает:
- крем-сыр - 500 г
- сахарная пудра – 100 г
По желанию вместо этого простого крема можно приготовить воздушный масляный, для которого нам понадобится:
- сливочное масло – 100 г
- сок половинки апельсина + цедра цитрусовых
- сахарная пудра – 130 г
- крем-сыр - 500 г
Тыкву судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский натирает на мелкой терке, орехи измельчает ножом. Изюм ошпариваем кипятком, воду сразу сливаем.
К тертой тыкве добавляем орехи, изюм, растительное масло, растопленное сливочное масло, яйца, сахар, муку, разрыхлитель, соль, апельсиновый сок и цедру, ароматные специи и перемешиваем все до однородности.
Форму "Мастер Шеф" Владимир Ярославский застилает пергаментом, смазывает немного маслом, выкладывает тыквенное тесто и выпекает пирог при 175 градусах примерно 55 минут.
Когда корж полностью остынет, разрезаем его пополам и смазываем кремом. Если будете готовить масляный крем, то сначала хорошо взбиваем масло миксером, затем добавляем сахарную пудру, апельсиновый сок, перемешиваем, а в конце добавляем крем-сыр, цедру и еще раз перемешиваем.
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