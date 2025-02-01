Владелец "каменного хлеба" убежден, что его находка бесценна, найдется ли покупатель на этот "уникальный" камень – вопрос открытый.

Житель села Разумовка Кировоградской области выставил на продажу необычный камень за 840 тысяч гривен.

Купить "уникальный" камень можно на крупнейшей украинской доске онлайн-объявлений. По словам продавца, уникальная глыба, которую он считает настоящим чудом природы, имеет форму настоящего хлеба и не имеет аналогов в мире.

Камень был найден во время добычи янтаря в Ровенской области. По словам владельца, глыба попала на поверхность благодаря экскаватору, работавшему на глубине 4-5 метров.

Вес – 5,2 кг

– 5,2 кг Размеры – 10х17х21 см

Продавец утверждает, что внешний вид камня максимально напоминает свежеиспеченную буханку хлеба со всех сторон. Он уверяет, что находка не претерпела никаких изменений – ее только помыли проточной водой.

По словам владельца, эксперты (чьи имена не уточняются) подтвердили, что возраст камня достигает Ледникового периода. Продавец считает его бесценным артефактом, который мог бы стать экспонатом в музее или уникальным достоянием для коллекционеров.

"Такого чуда природы нет нигде в мире! Это какой-то Божий дар! Самый прекрасный, очень редкий экспонат, кому-то в коллекцию или музей. Реальная находка!" – восторженно пишет автор объявления.

За 840 тысяч гривен (около 20 тысяч долларов по курсу на 30 января) можно купить однокомнатную квартиру в новостройке Киева. Однако владелец "каменного хлеба" убежден, что его находка бесценна. Найдется ли покупатель на этот "уникальный" камень – вопрос открытый.

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