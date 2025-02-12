Алексей, известный среди собратьев как "Лев", пошел на войну добровольцем.

Как пишет Украинская правда, до полномасштабного вторжения они с отцом служили в "Азове". Впоследствии Алексей демобилизовался, но вернулся в ряды полка 24 февраля 2022 года. Отец и сын вместе обороняли Мариуполь, а затем попали в плен. Однако возвратиться домой вместе им не суждено.

29 июля 2022 года Алексей погиб во время российского теракта в Еленовке. Александр узнал о смерти сына, находясь в плену, и уже позже, по возвращении домой, похоронил его в родном селе Оленивка Черниговской области. С тех пор прошло больше двух лет, но боль не утихает.

"Время идет, но в душе у меня все по-прежнему. Моя трагедия остается. Большей потери у меня уже не может быть... Несколько дней назад я ходил на Майдан Незалежности к флажкам и фотографиям погибших воинов, где есть фото Алексея. Я плакал", – говорит Александр.

Он часто вспоминает сына, его любимые животные и разговоры о приюте для животных, который они планировали вместе. Александр вспоминает моменты службы, когда они вместе были на "Азовстале", и как Алексей шутил, что "не думал, что буду спать в обнимку с отцом". Они обсуждали, что могут погибнуть, однако от этого Александру ничуть не легче.

"Депрессии как таковой у меня не было. Но бывают моменты грусти, вины. Я упрекаю себя за то, что 24 февраля не заставил его покинуть Мариуполь. Он же на тот момент уже не был в армии, был гражданским, но сам решил взять в руки оружие", – признается Александр.

Несмотря на невыразимую боль, Александр нашел поддержку в своем любимом деле – артиллерии. После того как он ушел из "Азова" в августе 2023 года, сейчас служит начальником артиллерии в бригаде НГУ "Хартия". Это помогает ему жить и мстить сына.

"Меня держит любимое дело – артиллерия. Я вижу результат своей работы, вижу на экранах мониторов, как мы убиваем врага. И я хочу воплотить мечту сына – приют для животных", – добавляет Александр.

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