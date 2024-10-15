Злоумышленники находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ задержала агентов российской федерации, занимавшихся онлайн-корректировкой ракетных ударов по Украине.

Подробности сообщили в пресс-службе СБУ .

Спецслужба задержала двух агентов российских спецслужб, корректировавших вражеский огонь в Полтавской и Сумской областях. Фигуранты устанавливали скрытые видеокамеры вблизи важных объектов, что позволяло кафиров в реальном времени отслеживать последствия атак и корректировать новые или повторные удары.

Основными целями нападавших были военные аэродромы ВСУ, тепловые электростанции и другие энергогенерирующие предприятия. Согласно делу, сначала агенты находили "нужные" объекты, а затем устанавливали и замаскировали мобильные телефоны, осуществлявшие онлайн-трансляцию. Для бесперебойной работы гаджетов они подсоединяли внешние аккумуляторы.

Контрразведка СБУ поэтапно задокументировала деятельность агентов и задержала их "с поличным", когда они устанавливали шпионское устройство возле военного объекта.

По данным следствия, оба фигуранта были завербованы оккупантами летом этого года, когда искали скорые заработки в Телеграмм-каналах.

Однако, вместо обещанных денег из россии, задержанные получили подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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