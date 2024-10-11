По словам синоптикини, пока рано делать окончательные выводы по зимней погоде, но несколько спрогнозировать возможно.

Зима 2024-2025 годов в Украине может быть более мягкой по сравнению с предыдущими сезонами – однако не исключено, что все же состоятся холодные периоды.

Об этом во время брифинга рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По словам синоптикини, пока рано делать окончательные выводы по зимней погоде, поскольку прогнозы основываются на осенних тенденциях. Однако, по последним наблюдениям, зима, вероятно, будет иметь больше теплых дней по сравнению с холодными.

"По зиме, пока тенденции такие же, как раньше озвучивали, - что все больше периодов с теплыми днями и все меньше периодов с холодными днями", – пояснила эксперт.

Несмотря на оптимистические прогнозы, Птуха подчеркнула, что нельзя исключать возможность появления холодных периодов.

"Это заливы холода, заливы арктического воздуха. Просто их продолжительность, все же, надеемся, учитывая последние месяцы (когда у нас каждый месяц температура выше климатической нормы была, и такая тенденция уже много лет сохраняется), что все же в В этом году зима не будет суровой, а более мягкой», – отметила представитель Укргидрометцентра.

Синоптики также советуют украинцам готовиться к разным погодным условиям, поскольку в Украине наблюдается сезонный климат.

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