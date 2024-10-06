Один из филиалов компании "Газсети" объяснил необходимость уплаты третьего счета за природный газ осенью 2024 года, а также предоставил разъяснения о периодичности его поступления.
Об этом сообщила пресс-служба филиала на странице в Facebook. Особенности оплаты третьего счета за газ
По сообщению филиала "Газсети", этой осенью потребители сталкиваются с повышенными платежами за коммунальные услуги из-за появления третьего счета за газ.
Это касается жителей многоквартирных домов, где было проведено техническое обслуживание. Оплата за эти услуги одноразовая.
В филиале также отметили, что клиенты часто спрашивают о порядке оплаты технического обслуживания.
Киевляне могут оплатить проверку газовых сетей по следующим реквизитам:
- ЕГРПОУ: 45385755
- МФО: 320478
- IBAN: UA183204780000026005924946485
- Банк: АБ "УКРГАЗБАНК"
- Через QR-код на счет
- В отделении "Укрпочты"
- Через интернет-банкинг "ПриватБанк" (с карты любого банка)
- В отделении любого банка.
Клиенты также спрашивают, будет ли третья платежка поступать ежемесячно.
"Следует ли ждать таких счетов каждый месяц? Нет. Оплата производится раз в три или пять лет", — уточнили в "Газсети".
Если газовым сетям дома больше 25 лет, техническое обслуживание производится каждые три года. Если же до 25 лет – раз в пять лет.
Для дополнительных консультаций по газовым вопросам филиал предоставляет следующие контакты:
- +38 066 300 28 88
- +38 098 300 28 88
- +38 093 300 28 88
Последние новости Украины:
Напомним, рост цен в Украине ускорился
Как сообщала Politeka, украинцам объяснили, когда придется платить военный сбор
Также Politeka писала, что СБУ установили нового агента рф.