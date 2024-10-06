В филиале также отметили, что клиенты часто спрашивают о порядке оплаты технического обслуживания.

Один из филиалов компании "Газсети" объяснил необходимость уплаты третьего счета за природный газ осенью 2024 года, а также предоставил разъяснения о периодичности его поступления.

Об этом сообщила пресс-служба филиала на странице в Facebook. Особенности оплаты третьего счета за газ

По сообщению филиала "Газсети", этой осенью потребители сталкиваются с повышенными платежами за коммунальные услуги из-за появления третьего счета за газ.

Это касается жителей многоквартирных домов, где было проведено техническое обслуживание. Оплата за эти услуги одноразовая.

В филиале также отметили, что клиенты часто спрашивают о порядке оплаты технического обслуживания.

Киевляне могут оплатить проверку газовых сетей по следующим реквизитам:

ЕГРПОУ: 45385755

МФО: 320478

IBAN: UA183204780000026005924946485

Банк: АБ "УКРГАЗБАНК"

Через QR-код на счет

В отделении "Укрпочты"

Через интернет-банкинг "ПриватБанк" (с карты любого банка)

В отделении любого банка.

Клиенты также спрашивают, будет ли третья платежка поступать ежемесячно.

"Следует ли ждать таких счетов каждый месяц? Нет. Оплата производится раз в три или пять лет", — уточнили в "Газсети".

Если газовым сетям дома больше 25 лет, техническое обслуживание производится каждые три года. Если же до 25 лет – раз в пять лет.

Для дополнительных консультаций по газовым вопросам филиал предоставляет следующие контакты:

+38 066 300 28 88

+38 098 300 28 88

+38 093 300 28 88

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