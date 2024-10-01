Субсидия на октябрь будет рассчитана за счет 15 дней отопления вне зависимости от даты начала отопительного сезона в конкретном населенном пункте.

С 1 октября 2024 г. в Украине вводятся новые правила начисления жилищных субсидий в связи с началом отопительного сезона 2024-2025 годов.

Об этом сообщается в Пенсионном фонде Украины.

Представители Пенсионного фонда подчеркнули ключевые изменения. Во-первых, сумма субсидии будет автоматически перечислена всем, кто уже получил ее раньше, а также тем, у кого в летний период субсидия составляла 0 грн. Для тех, кто пользовался льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг, субсидия будет начислена автоматически, без необходимости подавать дополнительные заявления.

Следует отметить, что субсидия на октябрь будет рассчитана за счет 15 дней отопления вне зависимости от даты начала отопительного сезона в конкретном населенном пункте. Для тех, кто впервые подает документы на получение субсидии, важно знать, что заявки можно подавать с 1 октября по 30 ноября. Все документы, представленные в этот период, рассматриваются с начала отопительного сезона. После 1 декабря пособие будет начислено с месяца обращения.

Кому следует обращаться за назначением субсидии:

тем, кто планирует получить субсидию в первый раз;

если изменился состав зарегистрированных в домохозяйстве;

тем, кому раньше не признали субсидию по задолженности, но остались исправить.

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