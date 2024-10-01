Некоторые потребители газа получат увеличенные счета за жилищно-коммунальные услуги – это связано с тем, что им поступит третья платежка за газ.

Об этом сообщил один из филиалов "Газмережі".

Специалисты Харьковского филиала "Газсети" сообщают, что жители многоэтажных домов обязаны оплатить техническое обслуживание общедомовых газопроводов, расположенных за пределами квартир.

"Жители многоквартирных домов, в которых было проведено техническое обслуживание газопроводов общей собственности (находящиеся за пределами квартиры газопроводы дома) получат счета за выполненные работы", — отмечается в сообщении.

Ранее проверки газопроводов не проводились, но теперь они возобновлены. Стоимость этой дополнительной услуги будет разной для потребителей в зависимости от поставщика услуг и количества квартир в доме.

Реквизиты для оплаты техобслуживания газопровода отличаются от используемых для газораспределения, поэтому потребителям следует быть внимательными.

При оплате в отделении Укрпочты или банковского учреждения необходимо обязательно уведомить оператора, что платеж касается технического обслуживания.

Если вы производите оплату через ПриватБанк или Сбербанк, нужно перейти в раздел местных газораспределительных сетей и выбрать подраздел "за техническое обслуживание ВБСХ".

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