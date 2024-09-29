В Україні вводять ліміти на перекази, стало відомо, як зміняться правила з 1 жовтня.

З 1 жовтня Національний банк України (НБУ) запровадить обмеження на перекази з картки на картку - також скасовано обмеження щодо кількості операцій, яке деякі банки вводили на свій розсуд.

Про це попередили в прес-службі НБУ.

"За даними НБУ, 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують вказану суму. Отже, встановлені обмеження в жодному разі не вплинуть на їхню фінансову активність", — зазначили в НБУ.

Так, з 1 жовтня Національний банк України (НБУ) запровадить обмеження на перекази з картки на картку, який становитиме 150 тис. грн (раніше планувалося 100 тис. грн). Існували побоювання, що ці обмеження ускладнять процес донатів, але ліміт не стосуватиметься рахунків волонтерів.

Проблеми можуть виникнути для "дроперів" — осіб, які продають свої карткові рахунки для відмивання великих сум. Через рахунки одного дропера може проходити мільйони гривень на рік. Хоча банки зобов’язані зупиняти підозрілі операції, не завжди їм вдається впоратися з цим завданням.

Дроп-схеми використовуються в кількох сферах:

Тіньові (нелегальні) ринки: від продажу контрафактних товарів до наркотиків і зброї.

Шахрайство: коли злочинці збирають кошти на дроп-рахунки від своїх жертв.

Уникнення оподаткування: зокрема, серед деяких учасників азартного ринку.

Хоча дроп-схеми існують у багатьох країнах, в Україні вони значно поширилися за останні роки. Зміни, оголошені Національним банком, отримали підтримку Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, а також експертного середовища та правоохоронців.

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