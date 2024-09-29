В Украине вводят лимиты на переводы, стало известно, как изменятся правила с 1 октября.

С 1 октября Национальный банк Украины (НБУ) введет ограничения на переводы с карты на карту - также отменены ограничения по количеству операций, которые некоторые банки вводили по своему усмотрению.

Об этом предупредили в пресс-службе НБУ.

"По данным НБУ, 98% банковских клиентов осуществляют ежемесячно переводы, не превышающие указанную сумму. Следовательно, установленные ограничения ни в коем случае не повлияют на их финансовую активность", - отметили в НБУ.

Так, с 1 октября Национальный банк Украины (НБУ) введет ограничения на переводы с карты на карту, который будет составлять 150 тыс. грн (ранее планировалось 100 тыс. грн). Существовали опасения, что эти ограничения усложнят процесс донатов, но лимит не касается счетов волонтеров.

Проблемы могут возникнуть для "дроперов" - лиц, продающих свои карточные счета для отмывания крупных сумм. Через счета одного дропера может проходить миллионы гривен в год. Хотя банки обязаны останавливать подозрительные сделки, не всегда им удается справиться с этой задачей.

Дроп-схемы используются в нескольких областях:

Теневые (нелегальные) рынки: от продаж контрафактных товаров до наркотиков и оружия.

Мошенничество: когда преступники собирают средства на дроп-счета от своих жертв.

Избегание налогообложения: в частности среди некоторых участников азартного рынка.

Хотя дроп-схемы существуют во многих странах, в Украине они значительно распространились в последние годы. Изменения, объявленные Национальным банком, получили поддержку Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, а также экспертной среды и правоохранителей.

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