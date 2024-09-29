Победительница и экс-судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась простым и вкусным рецептом супа с мясом и чечевицей.

Этот вариант приготовления довольно бюджетный, при желании, вы можете добавить в суп больше овощей.

Елизавета Глинская

Для приготовления вкусного и полезного чечевичного супа от Лизы Глинской, который понравится даже детям, вам понадобятся:

Ингредиенты:

  • 2,5 л воды
  • 300 г телятины
  • 250 г чечевицы
  • 1 морковь
  • 2 луковицы
  • соль по вкусу
  • петрушка

Приготовление:

Положите телятину в кастрюлю с 2,5 литрами воды. Очистите морковь и лук. Морковь целиком, а лук нарежьте крупными кусками. Добавьте овощи и немного соли в кастрюлю с мясом, советует "Мастер Шеф" Глинская.

Поставьте кастрюлю на плиту, доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите около 40 минут. После 40 минут варки добавьте в бульон промытую чечевицу. Варите суп еще 1 час, пока чечевица не станет мягкой.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, далее достаньте мясо и морковь из кастрюли. Мясо нарежьте кусочками, а морковь натрите на терке.

Верните нарезанное мясо и тертую морковь обратно в суп. Добавьте мелко нарезанную петрушку в суп и прокипятите его еще 2 минуты, рассказала "Мастер Шеф" Глинская.

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