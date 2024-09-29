Победительница и экс-судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась простым и вкусным рецептом супа с мясом и чечевицей.
Этот вариант приготовления довольно бюджетный, при желании, вы можете добавить в суп больше овощей.
Для приготовления вкусного и полезного чечевичного супа от Лизы Глинской, который понравится даже детям, вам понадобятся:
Ингредиенты:
- 2,5 л воды
- 300 г телятины
- 250 г чечевицы
- 1 морковь
- 2 луковицы
- соль по вкусу
- петрушка
Приготовление:
Положите телятину в кастрюлю с 2,5 литрами воды. Очистите морковь и лук. Морковь целиком, а лук нарежьте крупными кусками. Добавьте овощи и немного соли в кастрюлю с мясом, советует "Мастер Шеф" Глинская.
Поставьте кастрюлю на плиту, доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите около 40 минут. После 40 минут варки добавьте в бульон промытую чечевицу. Варите суп еще 1 час, пока чечевица не станет мягкой.
"Мастер Шеф" Глинская добавляет, далее достаньте мясо и морковь из кастрюли. Мясо нарежьте кусочками, а морковь натрите на терке.
Верните нарезанное мясо и тертую морковь обратно в суп. Добавьте мелко нарезанную петрушку в суп и прокипятите его еще 2 минуты, рассказала "Мастер Шеф" Глинская.
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