Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать сочные чебуреки с хрустящим тестом.

Победительница и экс-судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать сытные чебуреки с хрустящим тестом и мягкой начинкой внутри.

Такой способ очень простой и не требует много времени, поэтому к ужину вы спокойно успеете приготовить чебуреки.

Ингредиенты для теста:

500 г муки (примерно 2 стакана)

10 г соли (1 чайная ложка без горки)

250 мл кипятка (1 стакан)

50 мл подсолнечного масла (4 столовые ложки)

Ингредиенты для начинки:

300 г фарша (говядина или свинина)

300 г лука (2-3 штуки)

соль по вкусу

80 мл холодной воды (5 столовых ложек)

Приготовление:

В большую миску просейте муку и добавьте соль. Влейте подсолнечное масло в кипяток, перемешайте, затем аккуратно влейте горячую смесь в муку, рассказала "Мастер Шеф" Глинская. Замешивайте тесто сначала ложкой, а затем руками. Оно должно стать однородным и эластичным.

Оставьте тесто под полотенцем на 30 минут. Лук мелко нарежьте или измельчите в блендере. В фарш добавьте лук, соль по вкусу и холодную воду. Тщательно перемешайте.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, тесто разделите на небольшие шарики. Каждый шарик раскатайте в тонкий круглый пласт. На одну половину теста выложите 1-2 столовые ложки фарша, разровняйте.

Накройте начинку второй половиной теста и тщательно защипните края, чтобы чебурек не раскрылся во время жарки. Разогрейте на сковороде большое количество подсолнечного масла.

Жарьте чебуреки с обеих сторон примерно по 2-3 минуты на каждую сторону, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

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