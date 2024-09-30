Победительница и экс-судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать сытные чебуреки с хрустящим тестом и мягкой начинкой внутри.
Такой способ очень простой и не требует много времени, поэтому к ужину вы спокойно успеете приготовить чебуреки.
Ингредиенты для теста:
- 500 г муки (примерно 2 стакана)
- 10 г соли (1 чайная ложка без горки)
- 250 мл кипятка (1 стакан)
- 50 мл подсолнечного масла (4 столовые ложки)
Ингредиенты для начинки:
- 300 г фарша (говядина или свинина)
- 300 г лука (2-3 штуки)
- соль по вкусу
- 80 мл холодной воды (5 столовых ложек)
Приготовление:
В большую миску просейте муку и добавьте соль. Влейте подсолнечное масло в кипяток, перемешайте, затем аккуратно влейте горячую смесь в муку, рассказала "Мастер Шеф" Глинская. Замешивайте тесто сначала ложкой, а затем руками. Оно должно стать однородным и эластичным.
Оставьте тесто под полотенцем на 30 минут. Лук мелко нарежьте или измельчите в блендере. В фарш добавьте лук, соль по вкусу и холодную воду. Тщательно перемешайте.
"Мастер Шеф" Глинская добавляет, тесто разделите на небольшие шарики. Каждый шарик раскатайте в тонкий круглый пласт. На одну половину теста выложите 1-2 столовые ложки фарша, разровняйте.
Накройте начинку второй половиной теста и тщательно защипните края, чтобы чебурек не раскрылся во время жарки. Разогрейте на сковороде большое количество подсолнечного масла.
Жарьте чебуреки с обеих сторон примерно по 2-3 минуты на каждую сторону, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.
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