Победительница и экс-судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом утки в пиве, которая получается сочной внутри и с хрустящей корочкой.
Звезда "Мастер Шеф" предлагает приготовить утку сразу с гарниром – яблоками и картофелем. Для этого рецепта нам понадобится:
- качка - тушка (2-2,5 кг)
- яблоки (лучше брать кислые сорта) – 400-500 г
- картофель – 600-700 г
- корица молотая – 1/4 ч.л.
- растительное масло – 20 г
- мед - 1 ч.л.
- перец черный молотый – 1/4 ч.л.
- соль – 1 ч.л. с горкой
- пиво светлое – 1 л
- вода – 300-500 мл
- перец душистый горошком – 6-8 шт.
У утки удаляем третьи фаланги крыльев и вырезаем жировую железу над гузкой.
Далее "Мастер Шеф" Лиза Глинская кладет утку в контейнер или миску, заливает пивом, доливает воду, чтобы жидкость полностью покрыла тушку, и добавляет душистый перец горошком. Сверху ставим какой-нибудь груз, чтобы удерживать утку в рассоле, и отправляем на 10-12 часов в холодильник.
После этого достаем утку из рассола, просушиваем ее с помощью бумажных полотенец. Смешиваем растительное масло, мед, соль, молотый перец и корицу, смазываем этой смесью утку со всех сторон и кладем птицу в форму для запекания.
"Мастер Шеф" Елизавета Глинская начиняет тушку яблоками, нарезанными на куски, а рядом выкладывает нарезанный ломтиками и подсоленный картофель.
После этого "Мастер Шеф" Елизавета Глинская повышает температуру до 185 градусов, убирает фольгу и запекает утку до золотистости в режиме конвекции или нижний подогрев с конвекцией.
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