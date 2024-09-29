Утка с яблоками – это традиционное и очень вкусное сочетание, звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как правильно их готовить.

Победительница и экс-судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом утки в пиве, которая получается сочной внутри и с хрустящей корочкой.

Звезда "Мастер Шеф" предлагает приготовить утку сразу с гарниром – яблоками и картофелем. Для этого рецепта нам понадобится:

качка - тушка (2-2,5 кг)

яблоки (лучше брать кислые сорта) – 400-500 г

картофель – 600-700 г

корица молотая – 1/4 ч.л.

растительное масло – 20 г

мед - 1 ч.л.

перец черный молотый – 1/4 ч.л.

соль – 1 ч.л. с горкой

пиво светлое – 1 л

вода – 300-500 мл

перец душистый горошком – 6-8 шт.

У утки удаляем третьи фаланги крыльев и вырезаем жировую железу над гузкой.

Далее "Мастер Шеф" Лиза Глинская кладет утку в контейнер или миску, заливает пивом, доливает воду, чтобы жидкость полностью покрыла тушку, и добавляет душистый перец горошком. Сверху ставим какой-нибудь груз, чтобы удерживать утку в рассоле, и отправляем на 10-12 часов в холодильник.

После этого достаем утку из рассола, просушиваем ее с помощью бумажных полотенец. Смешиваем растительное масло, мед, соль, молотый перец и корицу, смазываем этой смесью утку со всех сторон и кладем птицу в форму для запекания.

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская начиняет тушку яблоками, нарезанными на куски, а рядом выкладывает нарезанный ломтиками и подсоленный картофель.

После этого "Мастер Шеф" Елизавета Глинская повышает температуру до 185 градусов, убирает фольгу и запекает утку до золотистости в режиме конвекции или нижний подогрев с конвекцией.

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