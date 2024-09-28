Синоптики также предостерегают, что в первой половине месяца возможны заморозки, типичные для этого времени года.

Октябрь в Украине обещает быть немного теплее , чем раньше.

Об этом сообщают в "Укргидрометцентре".

По данным синоптиков средняя месячная температура будет составлять 7-13°C, что на 1-1,5°C выше средней нормы.

Количество осадков в октябре прогнозируется на уровнях 31-67 мм, а в Карпатах местами – 77-101 мм, что соответствует норме, отмечают специалисты.

Стандартная средняя температура октября в Украине колеблется в пределах 6-13°C, а в Карпатах – 4-5°C.

Синоптики также предостерегают, что в первой половине месяца возможны заморозки, типичные для этого времени года.

Ранее Politeka также писала о том, что ситуация с движением загрязнения Десны в направлении Киевской области контролируется. Все службы ужесточили мониторинг и контроль качества воды.

По обновленным данным прогноза Укргидрометцентра, загрязненная вода ориентировочно могла достичь Киевщины 14-16 сентября. Все службы работают над тем, чтобы ситуация стабилизировалась. В частности, Минокружение сотрудничает с ЧАО «АК «Киевводоканал» по разработке комплекса мероприятий при возможном ухудшении качества воды у питьевых водозаборов.

Если качество воды ухудшится, ЧАО «АК «Киевводоканал» готово немедленно откорректировать технологические процессы. Напоминаем, что превышение по марганцу типично для этого времени года.

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