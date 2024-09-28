С 1 октября Пенсионный фонд Украины открывает перерасчет жилищных субсидий на отопительный сезон 2024-2025 годов, и некоторым категориям граждан необходимо подать заявление на получение финансовой помощи.
Об этом информируют в ПФУ.
Для многих украинцев перерасчет происходит автоматически. Это касается также домохозяйств, которые получали субсидию в летний период в размере 0 гривен.
Люди, пользовавшиеся льготами на жилищно-коммунальные услуги вместо субсидии летом, также получают субсидию без дополнительного обращения.
Пенсионный фонд напоминает, что субсидия предоставляется за месяц обращения до конца отопительного сезона (апрель) и рассчитывается по следующим периодам:
- Неотапливаемый сезон: с 1 мая по 30 сентября
- Отопительный сезон: с 1 октября по 30 апреля
Кому нужно подавать заявку?
Гражданам, ранее не получавшим субсидии, следует обратиться в Пенсионный фонд. Также это касается тех, кто получал пособие, но у них изменился состав домохозяйства.
Дополнительно заявление могут подать те, у кого не были назначены субсидии на неотапливаемый период из-за долгов, если долг погашен или заключен договор реструктуризации. Люди, которые оспаривают долги в суде, могут обращаться за субсидией.
Какие документы нужны?
Для назначения жилищной субсидии необходимо подать заявление и декларацию по установленным формам. Также могут потребоваться дополнительные документы:
- Договор аренды, если заявитель проживает в арендованном жилье
- Копия договора о реструктуризации долга, если есть задолженность
Граждане могут предоставлять другие документы, которые могут пригодиться для рассмотрения дела.
Как подать документы?
Документы на назначение субсидии можно представить:
- Лично в сервисном центре ПФУ
- По почте в адрес территориального органа фонда
- Онлайн через веб-портал электронных услуг или мобильных услуг "Пенсионный фонд"
Кроме того, документы можно подавать через уполномоченных лиц в общинах, центрах предоставления административных услуг или Портал Действие.
Срок подачи документов
Если документы поданы с 1 октября по 30 ноября, субсидия назначается с начала отопительного сезона. Обращения, поданные с 1 декабря, получают субсидию с месяца подачи заявления.
Для определения права на субсидию учитываются доходы домохозяйств за I и II кварталы 2024 года. Пенсионерам, которые получали только пенсию, учитывается сумма пенсии за август 2024 года.
Заявление о назначении субсидии на жидкое и твердое топливо подается до конца календарного года.
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