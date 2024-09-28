В конце июля мужчина предъявил инспектору Госпогранслужбы Украины поддельное удостоверение и другие документы.

Житель Винницы пытался выехать из Украины в Польшу, используя поддельные документы о трудоустройстве в ДТЭК и служебную командировку.

Об этом говорится в приговоре Мостиского районного суда Львовской области, вынесенном 4 сентября.

Детали дела

По данным суда, в середине июля этого года обвиняемый, находясь дома, сознательно подделал официальные документы с помощью компьютерной техники. Используя данные ПАО "ДТЭК Киевские электросети", он изготовил временное удостоверение военнообязанного, в котором есть некоторые ложные данные о своей пригодности к службе и зачислении в запас. В документах он поставил печать и штамп с надписью "Взято на военный учет военнообязанных", а также вклеил свою фотографию и подпись якобы должностного лица.

В конце июля мужчина предъявил инспектору Госпогранслужбы Украины поддельное удостоверение, приказ о служебной командировке от 19 июня 2024 года и выписку из приказа Минэкономики о бронировании военнообязанных. Планируя выезд через международный пункт пропуска «Мостиска – Пшемись», он не смог реализовать свое намерение.

Решение суда

Обвиняемый признал свою вину и согласился на рассмотрение дела без своего присутствия.

Суд признал его виновным в подделке и использовании поддельных официальных документов (части первая и четвертая статьи 358 Уголовного кодекса Украины). За изготовление поддельных документов ему назначили штраф в размере 700 неоплаченных минимумов доходов граждан, что составляет 11 900 гривен, а за использование поддельных документов – 50 неоплаченных минимумов, то есть 850 гривен. В результате поглощения меньшего сурового наказания более суровым - окончательное наказание составляет 11 900 гривен.

Обжаловать решение суда можно в течение 30 дней со дня его провозглашения, подав апелляцию.

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