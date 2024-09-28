Члены семьи, потерявшие годовщика, имеют право на пенсионные выплаты при условии, что они нетрудоспособны и не имеют возможности самостоятельно себя содержать.
Об этом информируют в ПФУ.
Какие выплаты предусмотрены для детей
Дети имеют право на получение таких выплат до момента завершения учебы или достижения определенного возраста.
В категорию нетрудоспособных членов семьи входят:
- дети до 18 лет или старше, если инвалидность была установлена до этого возраста;
- дети, продолжающие обучение – до завершения обучения, но не дольше 23 лет;
- дети-сироты – до 23 лет.
Размер пенсии по потере кормильца следующим образом:
- для одного нетрудоспособного члена семьи – 50% пенсии по возрасту, которую получал бы умерший кормилец;
- для двух или более нетрудоспособных членов семьи – 100% пенсии по возрасту, распределенной между ними по сравнению.
Важно отметить! Минимальная пенсия по возрасту в Украине составляет 2 361 гривну, поэтому пенсия с связью с потерей кормильца не может быть менее 1 180,50 гривен.
Какие документы необходимы для назначения пенсии в связи с потерей кормильца
Для оформления пенсии необходимо представить следующие документы:
- Заявление о назначении пенсии.
- Документ, подтверждающий местожительство или регистрацию.
- ОК-5.
- Документ о присвоении ИНН как для лица, формирующего пенсию, так и для умершего кормильца.
- Свидетельство о рождении или паспорте получателя пенсии.
- Свидетельство о смерти кормильца или решении суда о признании его безвестности пропавшим или оглашения умершим.
- Справка из учебного заведения на дневной форме.
- Справка о том, что мужчина или другой близкий родственник умершего не работает и ухаживает за ребенком до 8 лет.
- Документ, подтверждающий содержание других членов семьи умершим (кроме детей).
- Документы, подтверждающие трудовой стажировщик.
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