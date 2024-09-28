Дети имеют право на получение таких выплат до момента завершения обучения или достижения определенного возраста.

Члены семьи, потерявшие годовщика, имеют право на пенсионные выплаты при условии, что они нетрудоспособны и не имеют возможности самостоятельно себя содержать.

Об этом информируют в ПФУ.

Какие выплаты предусмотрены для детей

Дети имеют право на получение таких выплат до момента завершения учебы или достижения определенного возраста.

В категорию нетрудоспособных членов семьи входят:

дети до 18 лет или старше, если инвалидность была установлена ​​до этого возраста;

дети, продолжающие обучение – до завершения обучения, но не дольше 23 лет;

дети-сироты – до 23 лет.

Размер пенсии по потере кормильца следующим образом:

для одного нетрудоспособного члена семьи – 50% пенсии по возрасту, которую получал бы умерший кормилец;

для двух или более нетрудоспособных членов семьи – 100% пенсии по возрасту, распределенной между ними по сравнению.

Важно отметить! Минимальная пенсия по возрасту в Украине составляет 2 361 гривну, поэтому пенсия с связью с потерей кормильца не может быть менее 1 180,50 гривен.

Какие документы необходимы для назначения пенсии в связи с потерей кормильца

Для оформления пенсии необходимо представить следующие документы:

Заявление о назначении пенсии.

Документ, подтверждающий местожительство или регистрацию.

ОК-5.

Документ о присвоении ИНН как для лица, формирующего пенсию, так и для умершего кормильца.

Свидетельство о рождении или паспорте получателя пенсии.

Свидетельство о смерти кормильца или решении суда о признании его безвестности пропавшим или оглашения умершим.

Справка из учебного заведения на дневной форме.

Справка о том, что мужчина или другой близкий родственник умершего не работает и ухаживает за ребенком до 8 лет.

Документ, подтверждающий содержание других членов семьи умершим (кроме детей).

Документы, подтверждающие трудовой стажировщик.

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