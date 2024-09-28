Министерство социальной политики разработало законопроект, направленный на сокращение расходов на льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Этот законопроект уже обнародован на сайте Федерации профсоюзов Украины для общественного обсуждения.

Законопроект называется «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг» (№2335).

Согласно документу, льготники обязаны ежемесячно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. В случае неуплаты условия получения льгот определяются отдельным порядком, утвержденным Кабинетом Министров Украины.

В пояснительной записке к проекту показано, что на социальную поддержку граждан каждый год из государственного бюджета выделено около 40 млрд. гривен. В 2024 году планируется направить около 17 млрд на льготы и более 30 млрд гривен на субсидии. Льготы и субсидии выплачиваются в наличной форме через Пенсионный фонд.

Государство уже сделало все необходимое для поддержки граждан, не способных полностью оплачивать коммунальные услуги. Однако многие недобросовестно относятся к своим обязательствам.

По данным Пенсионного фонда, по состоянию на конец лета 2023 года долги граждан за коммунальные услуги за оказанную помощь составили 733 млн грн.

Законопроект акцентирует внимание на том, что для получения льгот необходимо не иметь задолженности или заключать договор на реструктуризацию долга.

Таким образом, граждане, принадлежащие к льготным категориям, обязаны регулярно платить за фактически потребленные услуги, а условия предоставления льгот в случае неуплаты будут регулироваться правительством.

Последние новости Украины:

Напомним, рост цен в Украине ускорился

Как сообщала Politeka, украинцам объяснили, когда придется платить военный сбор

Также Politeka писала, что СБУ установили нового агента рф.