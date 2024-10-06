Полезные конфеты не содержат сахара, глютена и животных жиров, а их вкус обязательно вас удивит!

Лиза Глинская предлагает приготовить вкусные и полезные конфеты по ее рецепту.

Это полезное лакомство может стать здоровым дополнением вашего ежедневного рациона, что не будет отмечаться на вашей фигуре.

Для того чтобы повторить рецепт Лизы Глинской, подготовьте следующие ингредиенты:

(у вас получится примерно 18 конфет)

100 г банана (примерно 1 шт.)

70 г кленового сиропа (около 3,5 ст. л. или сиропа топинамбура)

60 г арахисовой пасты (примерно 2 ст. л. без сахара)

50 г кокосовой муки (примерно 2 ст. л. с горкой)

20 г какао-порошка (около 2 ч. л. с горкой)

Возьмите банан, арахисовую пасту, кленовый сироп и кокосовую муку. Поместите все ингредиенты в блендер. Взбейте до однородной смеси, чтобы образовалась мягкая масса.

Отмерьте небольшую порцию массы (примерно 15 г) и сформуйте из нее шар. Повторите этот процесс для всех конфет.

Обваляйте каждую конфету в какао-порошок, чтобы придать ей шоколадный аромат.

Поместите готовые конфеты в холодильник на 1 час, чтобы они немного загустели и приобрели приятную текстуру.

Этот рецепт полезных конфет понравится как взрослым, так и детям. Они станут прекрасной альтернативой обычным сладостям, а их вкус не оставит равнодушными даже самых взыскательных сладкоежек. Приятного аппетита!