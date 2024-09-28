По заключению юриста, уголовная ответственность за видеосъемку может возникнуть только в том случае, если она мешает.

Согласно закону, съемка действий представителей территориальных центров комплектования ( ТЦК ) во время оповещения граждан не запрещена, но исключением является ситуация, когда такая деятельность мешает работе группы оповещения ТЦК.

Эту информацию предоставила юрист Алина Ахтень.

Когда же съемка деятельности ТЦК может привести к наказанию?

При общей мобилизации, когда граждане фиксируют работу группы оповещения на видео и публикуют его в социальных сетях или YouTube, важно знать правовые нюансы.

По заключению юриста, уголовная ответственность за видеосъемку может возникнуть только в том случае, если она мешает, пока сотрудники ТЦК выполняют свои обязанности.

В каких случаях снимать действия ТЦК не только допустимо, но и необходимо?

Если есть признак применения силы со стороны работников ТЦК к гражданам, то ведение видеосъемки не только законно, но и необходимо для документирования событий.

"Знайте свои права, чтобы предотвращать их нарушение и обеспечить соблюдение" , - подчеркнула юрист.

Ранее Politeka также писала о том, что военнообязанные студенты в Украине не получают автоматическую отсрочку от мобилизации, для этого нужно предпринять определенные шаги. Для этого нужно получить выписку из реестра образования и сообщить об этом ТЦК.

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