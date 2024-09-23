Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла адвокат юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко.

За її словами, українські студенти, які здобувають вищу освіту вперше на денній формі навчання, мають право на відстрочку від мобілізації. Але для цього потрібно отримати витяг із реєстру освіти та повідомити про це ТЦК.

Втім, право на відстрочку не надається автоматично — важливо правильно оформити всі документи. Адвокат зазначила, що питання можуть виникати, якщо чоловік у зрілому віці вперше вступив до навчального закладу та претендує на відстрочку.

"Один із працівників ТЦК жартував, що зараз багато дорослих чоловіків стають студентами. Наприклад, чоловік у 54 роки вперше пішов вчитися до технікуму. Це гумор, але законодавство дозволяє навчатися в будь-якому віці, тому вони мають право на відстрочку," — пояснила Аніщенко.

Юристи підкреслюють, що всі чоловіки віком від 18 до 60 років мають перебувати на військовому обліку, а співробітники ТЦК перевіряють військово-облікові дані студентів. Незаконним є видання наказу про мобілізацію студента, якщо він дійсно навчається на денній формі та дотримується вимог закону.

Оскарження мобілізації через суд також можливо, однак, як зазначає адвокат, такі справи рідко вирішуються на користь мобілізованих. Якщо юнак стоїть на військовому обліку і не є студентом або не має права на відстрочку, він підлягає мобілізації на загальних підставах.

Крім того, юристи нагадують, що студенти денної форми навчання під час воєнного стану не мають права виїжджати за кордон.

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