Статус студента в Украине не освобождает от мобилизации автоматически, студент обязан иметь документ из Единого государственного реестра образования и своевременно уведомлять об этом ТЦК.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко.

По ее словам, украинские студенты, получающие высшее образование впервые на дневной форме обучения, имеют право на отсрочку от мобилизации. Но для этого нужно получить выписку из реестра образования и сообщить об этом ТЦК.

Впрочем, право на отсрочку не предоставляется автоматически – важно правильно оформить все документы. Адвокат отметила, что вопросы могут возникать, если мужчина в зрелом возрасте впервые поступил в учебное заведение и претендует на отсрочку.

"Один из работников ТЦК шутил, что сейчас многие взрослые мужчины становятся студентами. Например, мужчина в 54 года впервые пошел учиться в техникум. Это юмор, но законодательство позволяет учиться в любом возрасте, поэтому они имеют право на отсрочку," — пояснила Анищенко.

Юристы подчеркивают, что все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны состоять на военном учете, а сотрудники ТЦК проверяют военно-учетные данные студентов. Незаконно издание приказа о мобилизации студента, если он действительно учится на дневной форме и соблюдает требования закона.

Обжалование мобилизации через суд также возможно, однако, как отмечает адвокат, такие дела редко решаются в пользу мобилизованных. Если молодой человек стоит на военном учете и не является студентом или не имеет права на отсрочку, он подлежит мобилизации на общих основаниях.

Кроме того, юристы напоминают, что студенты дневной формы обучения во время военного положения не имеют права уезжать за границу.

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