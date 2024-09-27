Победительница и бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить вкусные и хрустящие маринованные кабачки с кетчупом.
Звезда "Мастер Шеф" отметила, что вся ее семья обожает эту закуску, которая очень просто и быстро готовится.
Для маринада на 1 кг кабачков или цуккини "Мастер Шеф" Елизавета Глинская использует следующие ингредиенты:
- вода (кипяток) - 750 г
- соль – 40 г
- сахар – 80 г
- Уксус – 80 г
- кетчуп нежный – 50 г
- кетчуп чили – 50 г
- укроп – по желанию
- лавровый лист – 4 шт.
- черный перец горошком – 15 шт.
- чеснок – 4-5 зуб.
Если кабачки молодые, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская нарезает их кружочками толщиной примерно в полтора сантиметра, а если уже постарше, то брусочками, удаляя серединку с семенами.
Пучок укропа просто разрезаем пополам. Чеснок нарезаем тонкими слайсами.
Для этого количества ингредиентов "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет две литровые банки. В банки выкладываем укроп, чеснок, лавровый лист, перец горошком и нарезанные кабачки.
Чтобы приготовить маринад, сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская растворяет в кипятке сахар и соль. Затем добавляем уксус, два вида кетчупа и перемешиваем до однородности.
Горячим маринадом заливаем кабачки в банках и оставляем их мариноваться примерно на два часа при комнатной температуре. Готовые маринованные кабачки можно хранить в холодильнике в течение недели-двух.
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