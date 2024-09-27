Многие маринуют огурцы с кетчупом чили, но так же можно приготовить и маринованные кабачки, звезда шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская поделилась рецептом.

Победительница и бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить вкусные и хрустящие маринованные кабачки с кетчупом.

Звезда "Мастер Шеф" отметила, что вся ее семья обожает эту закуску, которая очень просто и быстро готовится.

Для маринада на 1 кг кабачков или цуккини "Мастер Шеф" Елизавета Глинская использует следующие ингредиенты:

вода (кипяток) - 750 г

соль – 40 г

сахар – 80 г

Уксус – 80 г

кетчуп нежный – 50 г

кетчуп чили – 50 г

укроп – по желанию

лавровый лист – 4 шт.

черный перец горошком – 15 шт.

чеснок – 4-5 зуб.

Если кабачки молодые, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская нарезает их кружочками толщиной примерно в полтора сантиметра, а если уже постарше, то брусочками, удаляя серединку с семенами.

Пучок укропа просто разрезаем пополам. Чеснок нарезаем тонкими слайсами.

Для этого количества ингредиентов "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет две литровые банки. В банки выкладываем укроп, чеснок, лавровый лист, перец горошком и нарезанные кабачки.

Чтобы приготовить маринад, сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская растворяет в кипятке сахар и соль. Затем добавляем уксус, два вида кетчупа и перемешиваем до однородности.

Горячим маринадом заливаем кабачки в банках и оставляем их мариноваться примерно на два часа при комнатной температуре. Готовые маринованные кабачки можно хранить в холодильнике в течение недели-двух.

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