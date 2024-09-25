Лаваш не обязательно покупать в магазине, судья проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился простым и доступным рецептом домашнего лаваша.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как самостоятельно приготовить мягкий, тонкий и вкусный домашний лаваш на сковороде.

Это делается очень просто и быстро. Чтобы приготовить тесто для лаваша, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский использовал следующие ингредиенты:

мука – 330 г

дрожжи сухие – 8-10 г

вода - 250 г

сахар – 20 г

соль – 6 г

В миске "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает муку с дрожжами, водой, сахаром, солью, а затем вымешивает мягкое тесто на припыленной мукой рабочей поверхности. Готовое тесто накрываем пленкой и оставляем, чтобы оно немного подошло.

Из этого количества ингредиентов у судьи "Мастер Шеф" получилось три круглых лаваша на сковороде диаметром 32 см, поэтому он разделил тесто на три равные части. Если у вас сковорода меньше, то можно делать больше лавашей.

Стол смазываем растительным маслом, берем часть теста и просто руками растягиваем его в плоскую лепешку. Жарим лаваш на разогретой сухой сковороде на среднем огне до румяности с обеих сторон.

Готовые лаваши складываем один на один и накрываем полотенцем. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует приготовить из домашнего лаваша роллы с курицей.

Для приготовления трех роллов шеф-повар берет 4 больших куриных бедрышка и нарезает мясо на куски, добавляет копченую паприку, сухой чеснок, чили, соль, другие специи по желанию и обжаривает на сковороде с небольшим количеством растительного масла.

Кроме жареной курицы в лаваш можно завернуть салат айсберг, помидор и сладкий перец, а также соус на основе барбекю, сметаны и зелени.

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт домашнего сыра Филадельфия.

Как приготовить идеальные блины: простой рабочий рецепт от судьи "Мастер Шеф" Ярославского.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал простой рецепт омлета по-французски.