Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился с украинцами рецептом невероятно вкусного семейного блюда, которое сметают с тарелки за 5 минут.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить вкусную и сочную лазанью, и не из покупных листов, а из самодельных.

Чтобы сделать листы для лазаньи, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет:

мука – 200 г

яйца – 2 шт. + 1 желток

Вилкой размешиваем яйца, вливаем в муку и замешиваем тесто. Накрываем пленкой и оставляем на 30 минут. После этого тоненько раскатываем тесто и нарезаем его на листы, немного меньше формы, в которой будете готовить лазанью.

Для болоньезе из индейки "Мастер Шеф" Владимир Ярославский использовал:

бедро индейки – 500 г

лук – 130 г

морковь – 100 г

яблоко без кожуры – 100 г

стебель сельдерея – 50 г

чеснок – 15 г

томаты в собственном соке – 400-500 г

вино сухое – 60 г

растительное масло, соль, перец, орегано, шалфей

Для соуса бешамель:

молоко жирное – 600 г

мука – 45 г

сливочное масло – 70 г

соль – 6 г

мускатный орех - щепотка

Кроме того, нам понадобится сыр: 250-300 г моцареллы и 60-70 г пармезана или другого выдержанного сыра.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский, чтобы не возиться с нарезанием, просто пропускает ингредиенты для болоньезе на мясорубке, но не смешивает их.

На растительном масле обжариваем сначала морковь, добавляем лук, следом сельдерей и чеснок, далее яблоко и мясной фарш. Добавляем томаты, вино, соль, специи и тушим все вместе примерно 45 минут.

Листы для лазаньи буквально минуту отвариваем в подсоленной воде, а затем достаем и смазываем растительным маслом.

В форму для запекания, смазанную растительным маслом, на дно выкладываем немного соуса бешамель, тесто, половину рагу, треть башамеля и примерно треть тертой моцареллы. Далее еще слой теста, снова половину рагу, треть бешамеля и треть моцареллы. Еще слой теста, соус, моцарелла и тертый пармезан.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский запекает лазанью в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут – и блюдо готово.

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