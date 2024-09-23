Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить вкусную и сочную лазанью, и не из покупных листов, а из самодельных.
Чтобы сделать листы для лазаньи, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет:
- мука – 200 г
- яйца – 2 шт. + 1 желток
Вилкой размешиваем яйца, вливаем в муку и замешиваем тесто. Накрываем пленкой и оставляем на 30 минут. После этого тоненько раскатываем тесто и нарезаем его на листы, немного меньше формы, в которой будете готовить лазанью.
Для болоньезе из индейки "Мастер Шеф" Владимир Ярославский использовал:
- бедро индейки – 500 г
- лук – 130 г
- морковь – 100 г
- яблоко без кожуры – 100 г
- стебель сельдерея – 50 г
- чеснок – 15 г
- томаты в собственном соке – 400-500 г
- вино сухое – 60 г
- растительное масло, соль, перец, орегано, шалфей
Для соуса бешамель:
- молоко жирное – 600 г
- мука – 45 г
- сливочное масло – 70 г
- соль – 6 г
- мускатный орех - щепотка
Кроме того, нам понадобится сыр: 250-300 г моцареллы и 60-70 г пармезана или другого выдержанного сыра.
"Мастер Шеф" Владимир Ярославский, чтобы не возиться с нарезанием, просто пропускает ингредиенты для болоньезе на мясорубке, но не смешивает их.
На растительном масле обжариваем сначала морковь, добавляем лук, следом сельдерей и чеснок, далее яблоко и мясной фарш. Добавляем томаты, вино, соль, специи и тушим все вместе примерно 45 минут.
Листы для лазаньи буквально минуту отвариваем в подсоленной воде, а затем достаем и смазываем растительным маслом.
В форму для запекания, смазанную растительным маслом, на дно выкладываем немного соуса бешамель, тесто, половину рагу, треть башамеля и примерно треть тертой моцареллы. Далее еще слой теста, снова половину рагу, треть бешамеля и треть моцареллы. Еще слой теста, соус, моцарелла и тертый пармезан.
"Мастер Шеф" Владимир Ярославский запекает лазанью в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут – и блюдо готово.
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